Zwischen Friedrichshafen und Lindau fahren bis zum 25. März keine Züge mehr. Der Grund: Baustellen. Seit Montag hat die Bahn deshalb komplett auf Busse umgestellt, befürchtete Verspätungen und überfüllte Fahrzeuge blieben aber meistens aus.

„Dieser Zug endet hier. Schienenersatzverkehr zwischen Friedrichshafen und Lindau“ ist derzeit auf den Anzeigetafeln an Bahnhöfen auf der wichtigsten Strecke am deutschen Bodensee zu lesen. Aufgrund von Modernisierungsarbeiten, bei denen unter anderem die Gleise erneuert werden, fahren bis zum 25. März nur noch Busse.

Das erwartete Verkehrschaos im Schienenersatzverkehr (SEV) fiel aber in einem Test der Schwäbischen Zeitung nicht so stark aus, wie es der ein oder andere erwartet hatte. „Es war ziemlich voll, aber der Bus war pünktlich. Wir wussten vorher Bescheid und konnten uns darauf einstellen“, berichtet eine Gruppe Schüler, die jeden Tag von Langenargen nach Friedrichshafen fährt.

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung berichtet ein Sprecher der Deutsche Bahn, dass pro Zug einen Gelenkbus eingesetzt wird. Das stimme mit den Kapazitäten der Züge in etwa überein. Außerdem sei ein Zeitpuffer von fünf Minuten eingeplant, damit reisende Fahrgäste genug Zeit haben, von Zug auf Bus umzusteigen.

Wo ist die Haltestelle?

Am Bahnhof Friedrichshafen wird derzeit gut sichtbar auf Tafeln auf den Schienenersatzverkehr hingewiesen. Neue Busfahrpläne sind ausgehängt. Die Busse fahren halbstündlich von Friedrichshafen in Richtung Lindau. Lediglich die Information, wo genau die Busse losfahren, suchen die Passagiere vergeblich.

„Die Bahn hat mir zwar mitgeteilt, dass ich zwischendurch den Ersatzverkehr nutzen muss. Aber wann ich wo sein muss, das steht leider nirgends“, erklärt zum Beispiel Christina Labsch, die am Montag von Konstanz nach Immenstadt reisen möchte.

Zwischen dem 19. Februar und 25. März geht auf der Bahn zwischen Friedrichshafen und Lindau gar nichts. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen – doch das dürfte für Ärger sorgen.

Außerdem sei die Schlange vor dem Schalter sehr lang gewesen, weil viele Fahrgäste ebenfalls nach der richtigen Haltestelle fragten. Die erhoffte Antwort der Ratlosen: In Friedrichshafen fahren die Ersatzbusse alle an Haltestelle sieben ab.

Nicht jeder Bus hält überall

Abgesehen davon startet der Schienenersatzverkehr an der ganzen betroffenen Strecke aber ohne große Probleme. Die Busse kommen meistens pünktlich, manchmal sogar schon vor der Zeit, die im Plan steht. Aber Achtung: Manche der Busse sind sogenannte „Schnellbusse“, das heißt, sie halten nicht an allen Zwischenhaltestellen.

Die Schülergruppe aus Langenargen muss deshalb auf den nächsten Bus warten – die Schnellbusse halten nämlich nicht in Langenargen. Der freundliche Busfahrer will schließlich versuchen, den Kindern auf dem Fahrplan den richtigen Bus zu zeigen: ohne Erfolg. Denn die Fahrpläne für den Schienenersatzverkehr hängen nur im Bahnhofsgebäude, nicht aber an der Haltestelle. Da kann auch ein Busfahrer nicht mehr helfen.

An manchen Bahnhöfen hängen die Fahrpläne für den Ersatzverkehr nicht extra aus, wie beispielsweise in Kressbronn. Das ist ärgerlich. Es empfiehlt sich daher, sich vorher auf der Internetseite der Deutschen Bahn über die genauen An- und Abfahrtszeiten zu informieren. Die Busse zeigen auch an, welchen Bahnhof sie anfahren. Im Zweifel können Reisende sich auch direkt bei den Busfahrern informieren.

Wer diese Kleinigkeiten berücksichtigt und auf Aushänge achtet, sollte auch in den nächsten Wochen sein Ziel gut erreichen können.

So erlebt ein Leser den ersten Tag ohne Züge

Zum Beginn des Schienenersatzverkehrs hat am Montagmorgen nicht alles reibungslos funktioniert. Das berichtet ein Pendler, der täglich von Langenargen nach Friedrichshafen fahren muss.

Er sollte eigentlich einen Bus im Schienenersatzverkehr um 7.33 Uhr nehmen. Doch dieser kam nicht. Stattdessen fuhr irgendwann der reguläre Bus von Langenargen nach Friedrichshafen am Bahnhof vor. Darin sammelten sich dann sowohl die regulären Passagiere - als auch jene, die eigentlich Zug fahren wollten. Das Ergebnis laut Zeuge: Es war bald ziemlich voll.

Wenige Minuten später fuhr dann der SEV-Bus ein, der im Vergleich zum regulären Bus nicht vollgestopft wurde.

„Später blaffte uns irgendwann auf der Strecke der Busfahrer an, warum wir nicht in den SEV-Bus gestiegen sind“, berichtet der Passagier. Doch da es keine Ansage gab, auf den anderen Bus zu warten – geschweige denn eine Info, ob der SEV-Bus überhaupt kommt – fühlte sich der Passagier nicht besonders fair behandelt.

Mit gut 15 Minuten Verspätung im Vergleich zu normalen Tagen kommt er schließlich in Friedrichshafen an.