Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen veranstaltet Neulingskurs

Den nächsten Neulingskurs veranstaltet die Schiedsrichtergruppe (SRG) Friedrichshafen zusammen mit den Nachbargruppen Wangen und Ravensburg. Start ist am Mittwoch, 7. September, 18.30 Uhr. In einer Kombination aus Theorie und Praxis lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Fußballregeln und das „Schiri-Handwerk“. Zwei Tage zuvor, am Montag, 5. September, findet um 18.30 Uhr ein Online-Informationsabend statt, wo „wir unser Hobby und unsere Schiedsrichtergruppe näher vorstellen wollen“, heißt es in der Mitteilung der SRG Friedrichshafen. „Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die Erziehungsberechtigten minderjähriger Interessenten und Interessentinnen.“

Die Lerneinheiten in Präsenz finden im Vereinsheim in Haslach (Rembrechtser Straße 30, 88239 Wangen im Allgäu) statt. Verantwortlich für die Durchführung ist der Lehrstab des württembergischen Fußballverbandes (WFV) in Person durch Svenja Neugebauer. Die Teilnahmevoraussetzungen: Mindestalter 14 Jahre (Ausnahmen möglich), Einverständnis der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, gute geistige und körperliche Verfassung, Mitgliedschaft in einem Verein im Verantwortungsbereich des WFV und Teilnahme an allen Schulungsabenden. Beim ersten Teil der Ausbildung finden die meisten der angebotenen Termine digital statt.

Die meisten Vereine übernehmen Anmeldegebühr

„Für die umfangreichen Ausbildungsunterlagen wird eine Schutzgebühr in Höhe von 30 Euro erhoben, die von den meisten Vereinen – nach erfolgreicher Teilnahme – übernommen wird“, so die SRG Friedrichshafen. Die Anmeldung geht über das Anmeldeformular, das per E-Mail an Simone.Hoffmann10@web.de oder Svenja.Neugebauer@googlemail.com gesendet wird. Beide stehen auch bei Rückfragen zur Verfügung. Weitere Informationen zum Neulingskurs sind online unter www.srg-fn.de zu finden.