Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen lädt zum Neulingskurs

Die Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen hat ihren nächsten Neulingskurs anberaumt. Vom Dienstag, 21. Februar 2023 bis Donnerstag, 2. März, soll den Teilnehmern das Handwerk und die Regeln des Fußballschiedsrichters nähergebracht werden. Geplant sind drei Online-Einheiten sowie auch zwei Präsenzveranstaltungen im Vereinsheim des Bezirksligisten TSV Tettnang, bevor es am Samstag, 4. März, von 10 bis 12 Uhr zur abschließenden Prüfung kommt.

Eine genauere Vorstellung des Hobbys und der Schiedsrichtergrupe (SRG) Friedrichshafen findet am Mittwoch, 8. Februar, von 19 bis 20 Uhr in einem Online-Infoabend statt. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die Erziehungsberechtigten minderjähriger Interessenten und Interessentinnen. Beim Neulingskurs sei jeder willkommen. Geboten werde laut Mitteilung in der SRG Friedrichshafen: Kameradschaft und Freundschaften außerhalb des Sportplatzes, Spaß und Freude am gemeinsamen Hobby, gemeinsame Aktivitäten wie Teilnahmen am Schiedsrichterturnier, Hüttenaufenthalte und Kameradschaftsabend, Anerkennung für das Ehrenamt, kostenlosen Zugang zu Fußballspielen im Bereich des Deutschen Fußball-Bundes sowie Spesen für die Tätigkeit als Schiedsrichter.

Die Teilnahme an allen Schulungsabenden ist Pflicht

Verantwortlich für die Durchführung des Lehrgangs und der Prüfung ist der Lehrstab des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) und Lehrwartin Svenja Neugebauer. Die Teilnahmevoraussetzungen lauten: Mindestalter 14 Jahre (Ausnahmen möglich), Einverständnis der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, gute geistige und körperliche Verfassung, Mitgliedschaft in einem Verein im Verantwortungsbereich des WFV und Teilnahme an allen Schulungsabenden.

Die Anmeldung erfolgt über die Zusendung des Anmeldeformulars per Mail an simone.hoffmann1999@gmail.com sowie die Zahlung einer Schutzgebühr von 30 Euro. Bei Teilnehmern unter 18 ist eine Einverständniserklärung der Eltern erforderlich. Das Anmeldeformular ist online unter www.srg-fn.de zu finden. Dort gibt es auch weitere Infomationen zum Neulingskurs. Bei Fragen zum Neulingskurs steht außerdem Simone Hoffmann gerne Rede und Antwort.