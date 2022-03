Schiedsrichter Jan Wenzel: „Ich bin ein sehr kommunikativer Typ“

Die Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen (SRG FN) freut sich, mit Halbzeitaufsteiger Jan Wenzel vom TSV Eriskirch ab der Rückrunde einen neuen Schiedsrichter in der Fußball-Landesliga am Werk zu haben. Seinen ersten Einsatz hat er am Samstag um 15 Uhr mit seinen Assistenten Daniel Maier und Marc Mildenberger (beide TSG Ailingen) in der Partie zwischen dem FV Bad Schussenried und dem SV Mietingen. Nach seinem unglücklichen Abstieg in der Saison 2018/2019 ist es seine zweite Saison in der Landesliga. In einem von der SRG FN geführten Interview spricht Wenzel über seine Ziele.

Herr Wenzel, Sie pfeifen ab der Rückrunde eine Liga höher. Wie erklären Sie sich Ihren persönlichen Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga?

Um die Möglichkeit zum Aufstieg in die Landesliga wahrzunehmen, muss man von seiner Schiedsrichtergruppe für die Beobachtung beim württembergischen Fußball-Verband gemeldet werden. Durch meine guten Ergebnisse in der Saison 2020/2021 bekam ich einen personenbezogenen Platz und meine Vorrunde in der Bezirksliga ist dann mehr als gut gelaufen. In allen vier Beobachtungsspielen konnte ich eine überzeugende Leistung abrufen, sodass der Verbandsschiedsrichterausschuss mich bereits zur Rückrunde in die Landesliga, mit Eingruppierung in den Coaching-Kader, aufsteigen ließ.

Sie sprechen die Aufnahme in den Coaching-Kader selbst an. Was heißt das für Sie?

Im Coaching-Kader wird man, wie der Name schon sagt, vor allem mehr gecoacht. Der Unterschied zum Leistungskader besteht darin, dass ausgewählte Beobachter die Schiedsrichter in ihrer Tätigkeit voranbringen und weiterentwickeln. Hierbei wird natürlich die Leistung auch gewertet, jedoch herrscht hier nicht der permanente Notendruck.

Mit welchen Zielen gehen Sie in Ihre zweite Landesligasaison?

Als ich mit 22 Jahren zum ersten Mal in die Landesliga aufgestiegen bin und ein Jahr später leider wieder den Gang nach unten antreten musste, hinterfragte ich schon die Gründe. Ich werde auf alle Fälle mit einem Mehr an Erfahrung wieder in der Landesliga antreten. Auch wirkt sich mittlerweile mein Beruf als Lehrer auf meinen Pfeifstil aus. Sowohl auf dem Platz als auch im Klassenzimmer gibt es schwierige Situationen zu meistern. Hier gilt es, mit dem nötigen Feingefühl, aber auch mit einer konsequenten Linie die Spiele zu leiten. Ich bin auf dem Platz ein sehr kommunikativer Typ, denn wer präventiv arbeitet, braucht weniger Sanktionen. Wenn aber die rote Linie überschritten ist, müssen diese auch folgen.