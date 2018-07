Schiedsrichter bleiben Reservespielen der Kreisliga B4 fern

Vertreter aus zwölf Vereinen hat Staffelleiter Ulrich Kowalczuk beim Staffeltag der Fußball-Kreisliga B4 am vergangenen Donnerstagabend im Vereinsheim des SV Tannau begrüßen können. Einstimmig wurde Kowalczuk entlastet und für eine weitere Spielzeit in seinem Amt bestätigt.

Nicht gerade auf Gegenliebe dürfte im Bericht des alten und neuen Staffelleiters die von WFV-Bezirksschiedsrichter-Obmann Josef Ringer übermittelte Ankündigung gestoßen sein, dass keine Unparteiische mehr für die B4-Reservespiele gestellt werden können. Hier habe die Schiedsrichtergruppe derzeit „Probleme“, so Kowalczuk. Offen bleibt, wie lange dieser Zustand anhält.

Ein positives Fazit zieht der Staffelleiter im Rückblick auf die abgelaufene Saison 2017/18. Da sei es fairer als ein Jahr zuvor zugegangen, was an der geringeren Anzahl der ausgeteilten Roten, Gelb-Roten und Gelben Karten abgelesen werden könne. Keine Reservemannschaft stellen können in der neuen Spielzeit die Sportfreunde Friedrichshafen, der SV Karsee, der VfL Brochenzell und der TSV Schlachters.