Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich am Dienstag am Stand von Rolls-Royce Power Systems auf der weltgrößten Verkehrstechnikmesse Innotrans in Berlin über die Vorzüge der emissionsarmen MTU-Bahn-Powerpacks, wie das Unternehmen mitteilt.

„Das MTU Hybrid-PowerPack hat mich beeindruckt: Es ist ein Paradebeispiel für innovative und umweltfreundliche High-Tech aus Deutschland. Es fördert schnelle Mobilität bei gleichzeitig weniger Emissionen und sorgt so für bessere Luft“, sagte Andreas Scheuer auf der Messe.

Klimaziele erreichen

Durch den lokal emissionsfreien Betrieb und die Möglichkeit, Verspätungen aufzuholen, mache die Antriebslösung den Bahnverkehr für Reisende und Anwohner gleichermaßen deutlich attraktiver. Darüber hinaus könne dieser alternative Antrieb einen wichtigen Beitrag leisten zum Erreichen der Klimaziele im Schienenpersonennahverkehr. „Wir sollten diese serienreife Technologie so bald wie möglich auch in Deutschland auf die Schiene bringen und neue Kunden für den Bahnverkehr begeistern“, sagte der Bundesverkehrsminister.