Scheider geht, Klein kommt: Der neue ZF-Chef hat wieder Stallgeruch

Er kommt nicht aus dem eigenen Stall. Er hat den Konzern in einer krisenhaften Situation übernommen – und war danach fast durchgängig als Krisenmanager gefordert. Er geht nach fünf Jahren wieder, auf eigenen Wunsch und ohne reif für die Rente zu sein oder sich mit dem Gesellschafter überworfen zu haben. Wolf-Henning Scheider, der am Samstag auch offiziell als Vorstandsvorsitzender ausscheidet, war kein typischer ZF-Chef. Ihn zieht es jetzt als Vermögensverwalter in die Schweiz. Sein Nachfolger Holger Klein startet mit Vorschusslorbeeren und einer langen To-do-Liste.

Die Überraschung war groß, als Scheider bei der Bilanzpressekonferenz im März 2022 seinen Abgang zum Jahresende öffentlich gemacht hat. Damals noch keine 60, gerade erst gute vier Jahre im Amt, viele strategische Projekte am Start – allgemein war eher mit einer Verlängerung seines Vertrags gerechnet worden. Sofort kam die Frage auf, ob sich der Betriebswirt, der die meisten seiner Berufsjahre beim ZF-Konkurrenten Bosch verbracht hat, ebenso mit dem Hauptgesellschafter des Zulieferers – der kommunalen Zeppelin-Stiftung mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand an der Spitze – überworfen hat wie sein Vorgänger Stefan Sommer.

Neu im Vorstand: Peter Laier. (Foto: ZF)

Scheider geht aus freien Stücken

Bis heute gibt es dafür keine Anzeichen. Scheider geht aus freien Stücken, will wohl noch einmal berufliches Neuland betreten und wird künftig als Partner der „Partners Group“ in der Schweiz mutmaßlich auch noch mehr verdienen denn als ZF-CEO. Die Gruppe mit Sitz in Zug verwaltet nach eigenen Angaben weltweit Privatmarktanlagen mit einem Volumen von 131 Milliarden US-Dollar.

Der gebürtige Saarländer Scheider kam 2018 von Mahle zur ZF. Der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen, der zu den größten Automobilzulieferern der Welt gehört, hatte sich gerade vom Vorstandsvorsitzenden Stefan Sommer getrennt, der nach öffentlichen Querelen mit dem Gesellschafter über die Strategie des Stiftungsunternehmens gehen musste. Anders als bei ZF üblich wurde kein interner Nachfolger gefunden. Scheider übernahm und hat sich auch dadurch Meriten erworben, dass er Sommers Visionen strukturiert und umgesetzt hat.

Erfahrung mit Stiftungen

Anders als sein Vorgänger kam er, sicher auch dank jahrelanger Bosch-Erfahrung, mit den Stiftungsstrukturen und den Befindlichkeiten der handelnden Personen besser zurecht als sein Vorgänger. Scheider musste sich nicht nur mit der Transformation der Automobilbranche und brüchigen Lieferketten auseinandersetzen, sondern auch mit Corona, dem Krieg in der Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise. In seinem ersten Jahr setzte ZF knapp 37 Milliarden Euro um, im laufenden Jahr werden es laut Planungen des Konzerns rund 44 Milliarden Euro sein.

Neu im Vorstand: Michael Frick. (Foto: ZF)

Eine große, gar öffentliche Abschiedsfeier für Scheider gab es nicht, die letzte Betriebsversammlung in Friedrichshafen ging ohne den scheidenden Chef, den viele als eher präsidial denn als leutselig erlebt haben, über die Bühne. Er selbst kommentiert seinen Abgang nicht. Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt, dass Scheider „einen guten Job gemacht“ hat. Er habe den Konzern stabilisiert, die Transformation vorangebracht. Der Betriebswirtschaftsprofessor, der lange an der Uni Duisburg-Essen gelehrt hat und jetzt das „Center Automotive Research“ leitet, hätte sich allerdings gewünscht, dass ZF noch stärker ins Geschäft rund um die Batterie für E-Fahrzeuge eingestiegen wäre.

Übernahmen drücken auf die Bilanz

Scheider habe von einer Phase niedriger Zinsen profitiert, denn die Schulden aus der strategisch richtigen Übernahme der Konzerne TRW (2015) und Wabco (2020) drückten auf die Bilanz. Der jetzt geplante teilweise oder komplette Verkauf der Airbag- und Sicherheitsgurtsparte hätte mit Blick auf die Zinsentwicklung früher in die Wege geleitet werden müssen, sagt Dudenhöffer.

Im Ruhestand: Konstantin Sauer. (Foto: ZF)

Der Vorsitzende des ZF-Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, hält sich mit einer Bewertung der Ära Scheider zurück. „Keiner weiß, was möglich gewesen wäre, wenn es geradeaus gelaufen wäre“, sagt er mit Blick auf die vielen Krisen der vergangenen fünf Jahre. So habe Scheider oft „den Pauseknopf drücken“, also Ausgabe- und Einstellstopps verhängen müssen. Dies habe auf die Stimmung in der Belegschaft gedrückt.

„Er schätzt die Mitbestimmung“

Positiver fällt Dietrichs Blick auf den neuen Chef aus: „Wir freuen uns auf den neuen Vorstand unter der Leitung von Dr. Klein“, sagt der Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung. „Wir wissen ja bereits, dass er offen kommuniziert und die Mitbestimmung schätzt.“

Holger Klein ist bei ZF kein Unbekannter. Der promovierte Wirtschaftsingenieur, der vor 52 Jahren in Mühlheim an der Ruhr das Licht der Welt erblickt hat, kam 2014 von der Unternehmensberatung McKinsey zur ZF und gestaltete die Integration des damals fast gleich großen US-Konzerns TRW in die ZF entscheidend mit. 2017 wurde er zum Leiter der Division Pkw-Fahrwerktechnik mit Sitz am Dümmer in Niedersachsen berufen. Seit Herbst 2018 sitzt er im ZF-Vorstand und verantwortet unter anderem die Wachstumsregionen Asien-Pazifik und Indien. Bisheriger Dienstsitz: Shanghai.

Im Ruhestand: Wilhelm Rehm. (Foto: ZF)

Kein ausschließlicher Gut-Wetter-Chef

Nun kehrt Klein, dem man Empathiefähigkeit, Weitblick und Bodenhaftung nachsagt, nach Friedrichshafen zurück. Er lache viel, erzählen Leute, die ihn kennen. Er fordere aber auch Leistung ein, sei kein ausschließlicher Gut-Wetter-Chef.

Ferdinand Dudenhöffer nennt Holger Klein, der im Moment Interviewanfragen ablehnt, „einen Glücksfall und einen großen Gewinn“ für ZF. Er sei international versiert, kenne das Unternehmen und die Branche. Es sei nicht zu verstehen, warum Klein nicht nach Scheiders Ankündigung, den Konzern zu verlassen, sofort das Ruder übernommen habe. Eine wichtige Aufgabe Kleins sieht Dudenhöffer darin, ZF mit Hilfe einer „sauberen Eigenkapitalbasis zukunftssicher zu machen“. Dabei müsse man auch über einen Teilbörsengang nachdenken.

Zwei weitere Wechsel

Der Wechsel von Scheider zu Klein ist nicht die einzige Veränderung im ZF-Vorstand. Zum Jahresende sind auch Finanzchef Konstantin Sauer und Wilhelm Rehm, der unter anderem für die Nutzfahrzeugsparte verantwortlich war, in den Ruhestand getreten. Neuer Finanzvorstand wird Michael Frick, der – wie Scheider – von Mahle aus Stuttgart kommt. Nachfolger Rehms ist Peter Laier der zuvor beim Konkurrenten Knorr-Bremse gearbeitet hat.