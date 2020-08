Scheibe eingeschlagen und Laptop gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 1.30 und 9 Uhr in der Friedrichshafener Paulinenstraße auf Höhe Gebäude Nummer 8 an einem Opel Corsa eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Auto einen Laptop entwendet. Die Höhe des Diebesgutes wird laut Polizei auf rund 1200 Euro geschätzt, während an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Personen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, 07541 / 70 10, zu wenden.