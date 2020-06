Der Club Inner Wheel Bodensee beschreibt sich selbst als Zusammenschluss engagierter Frauen aus dem Bodenseekreis, der mit Spendenaktionen soziale Projekte unterstützt. So auch in dieser Woche, als Traute Braun, Präsidentin des Inner Wheel Clubs, Daniela Striedacher und Angelika Drießen, Vorsitzende des Fördervereins von Inner Wheel, einen Scheck über 1500 Euro an Streetworker Florian Nägele von der Arkade überreichten. Durch die Corona-Kriste benötigen bedürftige Bürger und Obdachlose laut Meldung des Clubs schnelle und unbürokratische Unterstützung und Hilfe. Besonders sind die hilfsbedürftigen Frauen dem Club wichtig.