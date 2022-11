Schauspielerin liest auf Biografie der Eckener Tochter

Schauspielerin Heinke Hartmann liest aus dem Buch Lotte Eckener – Tochter, Fotografin und Verlegerin im Zeppelin Museum lesen. Los geht’s am Donnerstag, 3. November, ab 19 Uhr im Zeppelin Museum Friedrichshafen. Die Herausgeber des Buchs, Dorothea Cremer-Schacht und Siegmund Kopitzki, rekonstruieren am Abend darüber hinaus die Biografie der Tochter von Dr. Hugo Eckener, Wegbegleiter und Nachfolger des Grafen Zeppelin, stellen die fotografische Leistung der Künstlerin und ihr verlegerisches Werk vor. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Open House sowie der Ausstellung Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee statt. Das teilt das Zeppelin Museum mit.