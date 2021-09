Schauspiel „Alles was Sie wollen“ in Fischbach zu sehen

Das Schauspiel „Alles was Sie wollen“ wird am Mittwoch, 6. Oktober , und Donnerstag, 7. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr in einer Inszenierung des Wolfgang Borchert Theaters im Bahnhof Fischbach gezeigt.

Die Dramatikerin Lucie leidet unter einer Schreibblockade. Gedankenverloren lässt sie eines Tages ihre Badewanne überlaufen. Das merkt ihr Nachbar Thomas, weil es bei ihm von der Decke tropft. Aus der oberflächlichen Nachbarschaftsbekanntschaft entwickelt sich ein zunehmend vertrautes Verhältnis. Nach wie vor aber brütet Lucie über ihrem nächsten Theaterstück. Sie kann nur über das schreiben, was sie erlebt. Thomas hilft ihr, die Blockade zu überwinden, bis er realisiert, worüber Lucie diesmal mit neu entfachter Inspiration schreibt.

Diese typisch französische Komödie aus der Feder des erfolgreichen Autorenduos Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière („Der Vorname“) startet mit viel Witz und rasantem Tempo, um sich als anrührende, nachdenkliche und zugleich unterhaltsame Geschichte über die Anfänge und Stolpersteine romantischer Beziehungen zu entpuppen.

Das Stück dauert 90 Minuten ohne Pause Pause. Karten gibt es für 22 Euro. Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon: 07541 / 288444, ticket@gzh.de, www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de