Schaufenstergalerie Gros zeigt Scherenschnitte von Helmut Verch

Die Schaufenstergalerie Gros in der Friedrichstraße 31 ist immer wieder für Überraschungen gut. Nach den experimentellen Arbeiten von Hubert Gaupp ist jetzt hinter den großen Glaswänden mit Scherenschnitten von Helmut Verch eine alte traditionelle Volkskunst zu sehen, die ursprünglich aus China stammt und in der Goethezeit wie auch im 19. Jahrhundert blühte und bis heute ihre Liebhaber findet.

Zahlreiche öffentliche Ankäufe und Ausstellungen nennt die Vita des 1923 in Berlin geborenen und 2002 verstorbenen Künstlers Helmut Verch. Nach Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft hat er ab 1947 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin studiert und war Schüler von Ernst Schumacher, Ernst Fritsch und Karl Schmitt-Rottluff. Ab 1953 lebte er als freischaffender Künstler in Berlin.

Wer an Scherenschnitte denkt, hat zum einen die klassischen Silhouetten vor Augen, wie man sie von Goethe und Schiller kennt, zum anderen Märchenillustrationen oder Ornamente, oft aus gefaltetem Papier geschnitten und damit axialsymmetrisch. Die ausgestellten neun Scherenschnitte von Helmut Verch in Schwarz auf Weiß sind teils eindimensional, teils symmetrisch und zeigen eine fantasievolle Welt voller Figuren oder Masken, auf deren Köpfen – vielleicht auch in deren Köpfen – fürwitzige Teufelchen ihr Unwesen zu treiben scheinen. Bei einem anderen verwandelt sich der aufsteigende Rauch aus der Pfeife in eine züngelnde Schlange. Auf einer weiblichen Figur sitzen gleich drei Köpfe übereinander, dessen oberster einem freundlich entgegenlächelt. Oder ist es ein freches Grinsen? Es ist eine skurrile Fantasiewelt, die betrachtet sein möchte. Die Ausstellung ist noch bis Mittwoch, 25. November, zu sehen.