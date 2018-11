„Schattenmonster“ sind Jury einen Hauptpreis wert

Kevin Rueff, Nick Sattelmeier und Steven Müller haben einiges gemeinsam: sie besuchen die Merianschule, sie sind Teilnehmer der Wildnispädagogik-Landart-AG und haben mit ihrem Foto „Schattenmonster“, das während der AG entstanden ist, einen der Hauptpreise beim Jugendfotowettbewerb der Photokina in Köln gewonnen. Unter 20 000 Fotos, eingesendet von 4400 Nachwuchs-Fotografen hat eine Fachjury 38 Preisträger ermittelt. Die Photokina ist die weltgrößte Messe auf der Trends und Produkte aus den Bereichen Foto und Video präsentiert werden.

Die Wildnis-Landart AG unter der Leitung von Frauke Piper-Müller ist ein Angebot der Merian Schule, das jahrgangsübergreifend agiert. Schüler der Klassen fünf bis neun können daran teilnehmen. Auch wenn der Fokus auf der Erlebnispädagogik liegt, „ist es immer so, dass die Schüler ihre Arbeiten in Bild oder Video festhalten“, erklärt Pieper-Müller. Der Jugendfotopreis stand unter dem Motto „Selfies“ und durch Gespräche mit den Jugendlichen, die immer wieder Selfies auf ihren Instagram-, WhatsApp- oder auch You-Tube Kanälen veröffentlichten, kamen sie auf das Thema Datenschutz. Sie sind der Aufgabe nachgegangen, wie man Selfies veröffentlichen kann, ohne die neuen Datenschutzrichtlinien zu verletzten. Auf dem Sand der Weitsprunganlage der Schule haben sich bei strahlendem Sonnenschein die Schatten der Schüler abgezeichnet. „Was wäre, wenn man diese fotografiert, den Sand vorher nass macht und das Ganze noch mit dramatischen Gesten unterstreicht?“ haben sich die Schüler gefragt und so ist das Selfie „Schattenmonster“ entstanden. Es wirkt wie ein kunstvoll inszeniertes Bild, das sogar unbedenklich veröffentlicht werden könnte. Köpfe, Hände und Arme sind auf dem sandigen Untergund zu sehen und man hat den Eindruck, dass sie nach einem greifen möchten. Die Idee und Umsetzung war der Jury 500 Euro wert sowie ein Wochenende in Remscheid, das Kevin, Nick und Steven zusammen mit ihrer Lehrerin verbrachten. Hier gab es für die Gewinner Fotoworkshops rund um das Thema fotografieren.

„Das war ganz interessant“, sagt der 14jährige Kevin. „Wir haben Spiegelbilder von anderen und von uns gemacht“, ergänzt Steven Müller, ebenfalls 14 Jahre alt, da sei es beispielsweise um die Eigen- und Fremdwahrnehmung gegangen. Nick ist mit seinen 16 Jahren der Älteste von ihnen und gesteht: „Eigentlich mache ich ja lieber Videos“, aber die Fahrt nach Köln und die Workshops seien spannend gewesen. Sieben Stunden sind sie mit dem Zug nach Köln gereist, haben dann vor Ort auf der Bühne gestanden und „so Fragen beantworten müssen“ und im Anschluss ist es weiter nach Remscheid gegangen. Dass das alles auch wirklich passiert ist, bezeugt eine Urkunde, die die Schüler mit einem gewissen Stolz präsentieren. „Von dem Gewinn wird sich die Schule eine eigene Kamera kaufen“, sagt Frauke Pieper-Müller, bisher habe sie ihr privates Equipment zur Verfügung gestellt.