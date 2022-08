Ein Angler hat am Sonntagmorgen eine scharfe Handgranate aus dem Bodensee gefischt. Der Mann war laut Polizeibericht gegen 11 Uhr mit seinem Kanu in Konstanz oberhalb der Alten Rheinbrücke unterwegs. Mit einer magnetischen Angel fischte er den Gegenstand aus dem See, der sich später als französische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entpuppte.

Der Angler verständigte umgehend über Notruf die Polizei. Die Wasserschutzpolizei Konstanz machte sich auf den Weg und sperrte bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der die scharfe Handgranate fachgerecht entsorgte, die Örtlichkeit ab.

