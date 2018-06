Schallplattenflohmarkt am Tag der offenen Tür

Die Deutsche Bank hat ihre Filiale in der Karlstraße umgebaut und wird das mit einem Tag der offenen Tür feiern. Dazu lädt die Bank am Samstag, 9. Juni, ab 10 Uhr in ihre neuen Räume ein. Neben einem Glücksrad und vielen Informationen rund um die neue Filiale wird einen Schallplattenflohmarkt geben, auf dem die Schallplatten ohne Festpreis verkauft werden. Kunden und Besucher können so viel geben, wie sie bereit sind zu zahlen. Der Erlös dafür geht an die Aktion „Häfler helfen“, mit der – getragen von der Schwäbischen Zeitung und den Häfler Kirchen – bedürftige Menschen unterstützt werden.

Filialleiterin Jasmin Reisch und ihr Team haben sich noch mehr einfallen lassen. Es wird ein Workshop angeboten werden, in dem es um die Digitalisierung und alle damit zusammenhängenden Fragen rund um das Bankwesen geht. Jasmin Reisch will den Tag nutzen, um den Kunden die neuen Räume vorzustellen. Seit diesem Monat zeigt sich die Filiale in ganz neuem Licht. Von Februar bis Ende April herrschte zwar Baustellenatmosphäre, dafür ist nun ein heller und freundlicher Charakter in die Räume eingezogen, das massive und dunkle Mobiliar ist einer moderneren Einrichtung gewichen.

Durch den Umbau ist auch das Team näher zusammengerückt und sitzt nicht mehr über drei Stockwerke verteilt. „Alle Kollegen sitzen nun im Erdgeschoss, im ersten Stock befinden sich Konferenzräume. Wir sind also auch näher an den Kunden dran.,“ sagt Jasmin Reisch.

Trotz des Umbaus war die Filiale durchweg geöffnet. „Der Staub war zwar teilweise belastend und die Arbeitsatmosphäre manchmal anstrengend, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von unseren Kunden haben wir schon viel positives Feedback bekommen“, so Jasmin Reisch, die in Friedrichshafen einem elfköpfigen Team vorsteht. Ende 2017 betreute die Deutsche Bank in Friedrichshafen rund 10 000 Kunden.