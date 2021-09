Schachverein Friedrichshafen wird 100 Jahre alt

Der Schachverein Friedrichshafen feiert am Sonntag, 12. September, sein 100-jähriges Jubiläum im Alfred-Colsman-Saal im Graf-Zeppelin-Haus. Höhepunkt wird ein Simultan-Schachturnier mit Großmeister Niclas Huschenbeth an 25 Schachbrettern sein. Im März 2010 gewann Niclas Huschenbeth die Deutsche Meisterschaft in Bad Liebenzell. Da war das Schachtalent 18 Jahre alt. 2019 erspielte er sich in Magdeburg seine zweite Meisterschaft.Einlass zur Jubiläumsveranstaltung ist um 10.30 Uhr. Weitere Informationen finden sich auf der Schachwebseite vom Schachverein Friedrichshafen unter www.svfriedrichshafen.schachvereine.de