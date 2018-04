Die Schachmannschaft des SV Friedrichshafen 1 ist nach Niederlage gegen Meister SV Jedesheim 2 aus der Landesliga abgestiegen. Am letzten Spieltag fanden nach der seit vor kurzem eingeführten Tradition alle Landesligaspiele Oberschwaben am selben Ort statt. Diesmal war Ravensburg der Austragungsort.

Der SV Friedrichshafen 1 trat in der Landesliga Oberschwaben gegen den Tabellenführer SV Jedesheim 2 an, ein Branchenprimus, der allein schon an den vorderen 4 Brettern Spieler über 2000 DWZ auflaufen ließ. Für Jedesheim stand der Aufstieg und für die Häfler der Abstieg auf dem Spiel, denn die direkten Abstiegkonkurenten Ravensburg und Obersulmetingen spielten gegeneinander.

Ein Punkt musste der SV Friedrichshafen wegen dem unbesetzten 2. Brett abgeben. Dann fingen die hinteren Bretter nach und nach unter dem heftigen Druck der Jedesheimer nachzugeben. Swetlana Balz verlor, Helmut Strehlau sah nicht gut aus, Markus Funk steckte seine zweite Niederlage in dieser Saison ein und Eberhard Böckler hatte ebenfalls keine Chance. Die gegnerische Übermacht war fast bei allen 200 bis 300 DZW höher.

Auch die vorderen Bretter wackelten laut Vereinsmitteilung gewaltig, aber Dietmar Heilinger, Frank Dangelmayer und Roman Zeller kämpften bis zum Schluss.Heilinger musste sich im mit zwei Springern gegen zwei Läufer behaupten. Dies gelang ihm nicht. Kapitän Zeller verlor einen Bauern, konnte aber trotzdem kurzzeitig Initiative ergreifen. Sein Gegner bot sogar Remis, aber der Häfler lehnte ab. Er riskiert zu viel und verlor letztendlich die Stellung. Der einzige Lichtblick in diesem Desaster war der Gewinn von Frank Dangelmayer, der den Gegner bezwang.