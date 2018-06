Es gibt Tage, da würde man sich lieber morgens noch einmal auf die Seite legen und von schönen Dingen träumen als sich bei Schneetreiben und Glatteis auf den Weg zum Beispiel zu einem Schach-Verbandsspiel zu begeben. Doch wenn man dann mit einem Sieg den Heimweg antritt, sind alle Bedenken und Grübeleien vergessen.

So gelang der ersten Friedrichshafener Mannschaft ein klarer 5,5:2,5 Auswärtssieg in der Schach-Landesliga gegen Wetzisreute. Dieser Sieg bedeutet für die Häfler zwei Spieltage vor Schluss der Meisterschaft den sicheren Klassenerhalt und aktuell den vierten Tabellenrang. Früh schon remisierte an Brett 1 Dietmar Russ und mit der Niederlage von Peter Kalker an Brett 3, nach einem durch Figurenopfer seines Gegners initiierten Matt-Angriff, lag Friedrichshafen zwischenzeitlich in Rückstand. An Brett 2 konnte Reiner Schnorrberger einem starken Angriff standhalten, kam danach selbst in Vorteil und erkämpfte den Ausgleich. Mannschaftsführer Markus Nold kam durch forcierten Königsangriff zu Figurengewinn mit Matt. Inzwischen konnte das Häfler Schachtalent Gerold Reif den Freibauer seines Gegners blockieren und den eigenen Freibauer zur Umwandlung führen. Mit Dragan Mitrovic hat der Schachverein seit zwei Jahren einen sehr starken Spieler in seinen Reihen. Auch an diesem Tag siegte er nach einem fulminanten Angriffsspiel. Es war sein dritter Sieg im dritten Spiel in der Landesliga.

Damit stand der Mannschaftssieg bereits fest. Frank Dangelmayer überschätzte an Brett 4 seine Angriffs- chancen und kam in Figurennachteil. Mit Marina Heil hatte er eine der wenigen Frauen, die im Bezirk Schach spielen, als Gegnerin.

Die Partie endete remis. Nun lief noch an Brett 8 die letzte Partie. Tilo Balzer konnte leichte positionelle Vorteile erringen, die jedoch nicht zum Sieg reichten.