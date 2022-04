Schach – SV Friedrichshafen 1 verliert ersatzgeschwächt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Bezirksliga OS Süd 2021/2022 musste der traditionsreiche Gastgeber SV Friedrichshafen 1 auf Vereinsmeister Frank Dangelmayer und drei weitere Stammspieler verzichten. Die Häfler konnten leider ein Brett nicht besetzen. Brett 2 blieb leer, sie gingen damit mit dem Handicap eines kampflosen 0:1 Rückstands in den Wettkampf. Die Gäste vom SC Weiler im Allgäu 1 reisten hingegen komplett und in Bestbesetzung an. Friedrichshafen wehrte sich. Swetlana Balz an Brett 5, Michael Wiemer an Brett 7 und Vincent Weiss an Brett 8 verloren trotz Kampfgeist ihre Partien gegen ihre Weiler Kontrahenten. Peter Rügamer erkämpfte an Brett 4 ein respektables Remis gegen Gerald Dahm, der 148 DZW Punkte mehr aufzuweisen hatte. Sigfried Gaiser gewann an Brett 6 seine Partie. Der einzige vom Gastgeberteam, der seine Partie gewinnen konnte. Zwischenergebnis: 1,5:4,5. An Brett 3 musste Helmut Strehlau (DWZ 1623) seinem starken Gegner Frantisek Hosticka (DWZ 2004) gratulieren. Auch der Häfler Andreas Ahlfänger an Brett 1 verlor. Damit stand das Endresultat fest: 1,5:6,5. Der SV Friedrichshafen belegt nach 6 Spielen Tabellenrang 5. Das nächste Punktspiel ist beim SV Weingarten 2 am 15. Mai 2022.