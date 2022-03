Schach – Gastgeber Friedrichshafen schlägt Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im sehr spannenden Match siegt der Schachverein Friedrichshafen I in der Bezirksliga OS Süd gegen SK Leutkirch I mit 4,5:3,5. Leutkirch trat in Bestbesetzung an. Mit ihrem Superstar Werner Schweigert mit DWZ 2167.

Gegen Schweigert hielt Frank Dangelmayer sehr lange gut mit, doch am Ende verlor der Häfler.

Wenig später verlor ebenfalls Helmut Strehlau am Brett 3, doch Roman Zeller und Stanislav Bazylevskyi gewannen ihre Partien. Swetlane Balz siegte an Brett 7. Markus Kiefer am Brett 6 spielte Remis. Beim Stand von 3,5:2,5 für Friedrichshafen spielen Markus Funk und Peter Rügamer noch ihre sehr hart umkämpften Partien.

Peter einigt sich auf Remis. Jetzt muss Markus seine Partie Remis spielen um den Mannschaftssieg zu holen. Aber Gegner Weizenegger lehnt ab, mit der Begründung das Leutkirch in die Landesliga aufsteigen will. 5,5 Stunden spielen Funk und Weizenegger. Der Häfler bietet Remis an. Das wird abgelehnt. Wenig später bietet dann jedoch der Leutkircher Remis an, doch jetzt lehnt Funk ab. In ständiger Zeitnot versuchen beide die richtigen Züge zu finden, und am Ende einigen sie sich auf Remis. Der Häfler Sieg ist perfekt. Leutkirch wurde der Aufstieg vermasselt.