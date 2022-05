Schach – Friedrichshafen mit Kantersieg in Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1920 gegründete Schachverein Friedrichshafen I reiste mit Zuversicht nach Weingarten. Der vorletzte Spieltag der Saison 2021/22 in der Kreisliga stand auf dem Plan. Die Häfler strebten einen Auswärtssieg gegen Weingarten II an. An sieben von acht Brettern wurde mit d4 eröffnet. An Brett 1 gewann der ambitionierte Schachfreund Ahlfänger, an Brett 2 siegte Vereinsmeister Frank Dangelmayer. Somit holte Friedrichshafen an den beiden ersten Brettern die volle Punktzahl. Der jeden Dienstag im Karl-Maybach-Gymnasium in der Jugendarbeit engagierte Peter Rügamer verlor leider an Brett 3 seine Partie. Markus Kiefer an Brett 4 und Swetlana Balz an Brett 5 gewannen ihre Partien. Auch Siegfried Gaiser holte an Brett 7 einen Sieg. Michael Wiemer erkämpfte nach zwischenzeitlichen Druck auf seine Königsstellung an Brett 8 mit Schwarz ein Remis gegen Schachfreund Schneider. Der umsichtige Markus Funk gewann seine Partie am Brett 6. Mit dieser starken Vorstellung siegte Friedrichshafen verdient mit 6,5:1,5 in Weingarten. Das letzte Punktspiel in dieser Saison haben die Häfler am 19. Juni in Wetzisreute.