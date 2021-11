Schach: Frank Dangelmayer gewinnt Saisoneröffnungsturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Saisoneröffnungsturnier vom Schachverein Friedrichshafen endet mit einem Favoritensieg. Gespielt wurde fünf Runden Schweizer System mit 15 Minuten/Bedenkzeit. Unter den acht Teilnehmern waren auch einige neue Gesichter dabei. Am Ende konnte Frank Dangelmayer sich den ersten Platz sichern. Der amtierende Vereinsmeister der Häfler gewann alle seine fünf Partien und landete mit fünf Punkten souverän auf dem Siegerpodest. Auf Rang 2 landete Domenic Theis mit vier Punkten, er verlor nur gegen den Turniersieger. Auf Rang 3-7 kamen alle Schachspieler punktgleich ein. Nach Buchholz-Wertung belegte Michael Gebhard Platz 3, Jürgen Fischer und Siegfried Gaiser teilten sich Rang 4, Marco Nill kam auf dem 6. Platz ein, Lennart Schuster wurde 7 vor Jure Cotic mit einem Punkt. Erstaunlicherweise gab es keine Remis-Begegnung während dem ganzen Turnier. Nach der 100-Jahrfeier am 12. September im Graf-Zeppelin-Haus vom Schachverein Friedrichshafen und dem Punktspielauftakt der ersten Mannschaft mit dem Sieg gegen Biberach III in der Bezirksliga, war das Saisoneröffnungsturnier ein weiterer Mosaikstein vom Häfler Schachtraditionsverein.