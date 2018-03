Schützennachwuchs überzeugt bei Bodenseepokal

Beim Bodenseepokal hat die Jugend der Schützengesellschaft wieder mal mit Top-Leistungen überzeugt und brachte einige Erfolge nach Hause. Der neue Jugend-Schützenkönig heißt Henry Miller von der Schützengesellschaft Friedrichshafen. In einem spannenden Wettkampf konnte er sich mit einem 19 Teiler behaupten. Nur hauchdünn dahinter, und somit erste Prinzessin, wurde Ronja Kumpf aus Oberteuringen mit einem 20 Teiler. Mit einem 31 Teiler wurde Christian Hele aus Friedrichshafen Dritter und somit zum zweiten Ritter gekürt.

Neben der Ermittlung des diesjährigen Königs verglichen sich die Jugendlichen in der jeweiligen Altersklasse in einem spannenden Wettkampf. Bis zur Siegerehrung konnte aber kein Favorit ausgemacht werden, da die Leistungen sehr eng beieinander lagen. In der Schülerklasse (Jahrgang 2004 bis 2006) musste sich Savannah Heinz nur einem Gegner geschlagen geben. Mit nur zwei Punkten Unterschied landete sie auf dem zweiten Platz hinter Peter Schraff aus Oberteuringen.

Auch Florian Körber, der in der Jugendklasse (Jahrgang 2001 bis 2003) antrat, konnte mit einem tollen Ergebnis überzeugen. Am Ende landete er auf einem guten sechsten Platz und verpasste somit leider den Einzug ins Finale. Henry Miller konnte sich bei den Junioren (Jahrgang 1998 bis 2000) durchsetzen. Mit einem hervorragenden Schießergebnis ließ er die Konkurrenz hinter sich und konnte sich den Gesamtsieg in seiner Altersklasse sichern. Christian Hele verpasste hier das Podest nur knapp und landete auf einem vierten Platz. Ebenfalls vorn mit dabei war Sharon Heinz, die im Endresultat auf dem sechsten Platz landete.

Die guten Schießleistungen der Häfler-Schützenjugend zeigten sich dann auch im Mannschaftsergebnis. Hier landeten die Schützen um Henry Miller, Christian Hele, Florian Körber sowie Sharon und Savannah Heinz hinter der Mannschaft aus Oberteuringen auf dem zweiten Podiumsplatz.

Henry Miller konnte sich außerdem über einen zweiten Platz beim Ausschießen des Ehrenpreises im Finale freuen. Hier traten die jeweils fünf besten Schützen ihrer Altersklasse nochmals gegeneinander an. Er gewann.