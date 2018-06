Schüsse auf dem Bodensee versetzen Menschen in Angst und Schrecken

Schüsse auf dem Bodensee - am späten Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in Friedrichshafen gerufen. Wie die Beamten mitteilten, habe ein Zeuge Schüsse auf dem See gehört und konnte mit mit seinem Fernglas zwei Mietboote beobachten, aus deren Richtung die Schießgeräusche kamen.

Die von ihm alarmierte Wasserschutzpolizei Friedrichshafen konnte die beiden Mietboote, die jeweils mit vier Personen besetzt waren, beim Anlegen kontrollieren. In einem der beiden Mietboote befand sich ein 21-Jähriger, der eine Schreckschusswaffe mit acht Schuss Munition bei sich hatte.

Wasserschutzpolizei. (Foto: David Ebener/Archiv / DPA)

Laut Polizei habe er mit seinen verbotenen Schießübungen drei Mädchen in Angst und Schrecken versetzt, da diese sich mit ihrem Tretboot nur wenige Meter neben dem Boot befanden.

Glücklicherweise wurde bei der Aktion niemand verletzt. Dem 21-Jähigen drohen jetzt aber Konsequenzen. Gegen ihn ermittelt die Wasserschutzpolizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

