Ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm haben die Schüler des Karl Maybachs Gymnasium (KMG) am Donnerstagabend im Graf-Zeppelin-Haus gezeigt. Der Schülerkulturabend wird komplett von Schülern in Eigenregie für Eltern, Freunde, Mitschüler und Lehrer organisiert. Sie haben bewiesen, dass sie mehr können, als Mathe oder Fremdsprachen. Zweieinhalb Stunden gefüllt mit 15 Programmpunkten, in denen eines im Mittelpunkt stand: die Kultur.

Gesang, Musik, Tanz und Theater – die Schüler hatten jede Menge zu bieten. Im schnellen Tempo wechselten die Programmpunkte sich ab und diesmal waren viele Solisten unter ihnen. Die Big Band des KMG eröffnete den Abend mit Filmmusiken aus Rocky, Blues Brother und Bob Segers Song „All time Rock and Roll“. Nach rasantem Auftakt zückten die Zuschauer zum ruhigen Sologesang von der 13-jährigen Sara Jakic ihre Handylichter. Sie bot eine gefühlvolle Interpretation von Adeles „Make you feel my love“ und im Anschluss schmetterte Nina Gotzmann den Eurovision-Gewinner-Song „Rise like a phoenix“ von Conchita Wurst ins Mikro. Auch Greta Hartleb und Cassandra Beyer bewiesen mit ihren Solonummern „Dream a little dream“ und „Part of your world“ aus dem Disney Film Arielle ihre Gesangstalente. Das Duett „Jasmin und Benito“ war bereits vor sieben Jahren zu Gast und ist von den Zuschauern mit ihrer Ballade zum Publikumsliebling gewählt worden.

Melodien in die einzelnen Bestandteile zerlegt

Erstmalig war Schüler Malian Scheiber auf der Bühne, der einen eindrucksvollen Einblick in die Kunst, mit einem Launchpad Musik zu machen, zeigte. Bekannte Melodien, in ihre Bestandteile zerlegt, mittels des elektronischen Hilfsmittels „Launchpad“ wiedergeben wurden, verschafften ein völlig neues Hörgefühl. Dazwischen gab es Tanz, mal folkloristisch angehaucht zur La Brass Banda Musik, mal fetzig ausgelassen im Dance-Floor Stil, der mit dieser Darbietung die Zuschauer von den Sessel hievte, und mal klassischer Ballett-Tanz zu modernen Musikarrangements. Letztere wurde von den Schwestern Sophie, Marie, Sissi und Helene Wensel gezeigt, die vor einem Jahr aus England nach Friedrichshafen kamen und eindrucksvoll die anmutigen Bewegungen der Klassik in die Moderne transportierten. Sofia Vaulin aus der Jahrgangsstufe fünf saß zum ersten Mal auf der großen Bühne und spielte „Only time“ von Enya.

Sie sei nervös gewesen, gesteht sie hinterher, ihrem Spiel aber war das nicht anzumerken. Insgesamt hat jeder eine bravuröse Leistung gebracht, das schließt auch die Waldhornspieler, die Rhönradfaher, den Unterstufenchor und die Lehrerband mit ein.

Obwohl sich die Lehrerband beteiligt, hatten sonst die Schüler das Heft in der Hand, und als Schulleiter Christoph Felder zum Schluss eine Flasche Wein zum Dank überreicht bekam, meinte er: „ Ich habe noch nie einen solch edlen Wein für das Nichtstun erhalten, denn unser größter Beitrag war, sich nicht einzumischen“.