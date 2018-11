Schülerinnen präsentieren ihre Lieblingstexte

„Wir - Das LesestübIe unterwegs“ hat sich zum ersten Mal im hübsch geschmückten Gemeinschaftssaal in der Ailinger Seniorenwohnanlage am Freitagnachmittag bei Kaffee und Kuchen getroffen. Drei Schülerinnen der Realschule Ailingen hatten sich bereit erklärt, dort ihre Lieblingstexte zu präsentieren.

Die Idee für diese Aktion stammt von Xenia Mayr, die in Berg die kleine katholische Bücherei betreut. Sie ist öffentlich zugänglich, könnte aber noch mehr Zuspruch vertragen. „Wie können wir die Bibliothek nach draußen bringen?“ war deshalb ihre Ausgangsfrage. Ortsvorsteher Georg Schellinger freute sich über die vielen Gäste bei der Auftaktveranstaltung am bundesweiten Vorlesetag und lobte das Engagement des Organisationsteams. „ Ich bin guten Mutes, dass das Projekt dauerhaft fortgeführt wird. Schön, dass so etwas in Ailingen möglich ist“, sagte er. Angelika Drießen, eine der Organisatorinnen des „Lesestüble“ beschrieb die Ziele so: „Menschen aller Altersklassen sollen zusammen kommen, eine gemeinsame Zeit verbringen und fröhlich sein“, erklärte sie.

Georg Schellinger übernahm am Freitagnachmittag den Anfang und präsentierte die heitere und lehrreiche Geschichte „Der Kaufmann und der Papagei“ des iranischen Autors und Psychotherapeuten Nossrat Peseschkian.

Die 13-jährige Sabrina Pfaff folgte mit einem unterhaltsamen Kapitel aus dem Buch „Das kleine Gespenst“ von Ottfried Preußler. „Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil es eine schöne Erinnerung an meine eigene Kindheit ist“, erklärte sie ihre Beweggründe. Kiara Suitariu und Annika Baldauf lasen Kapitel aus den Büchern „Peter Pan“ und „Das Sams“ vor. Die Organisatoren zogen für die erste Veranstaltung eine rundum positive Bilanz. „Wir suchen noch weitere Vorleser, die Kurzgeschichten, etwas Lustiges oder Nachdenkliches, präsentieren“, wünschte sich Angelika Drießen.

Das Projekt „Wir - Das LesestübIe unterwegs“ ist ein Vorlesenetzwerk für alle Altersgruppen mit verschiedenen Kooperationspartnern in Ailingen. Dazu gehören die öffentliche Bücherei Berg, die Stiftung Liebenau mit dem Pflegeheim St. Martin und der Seniorenwohnanlage Berg, der Seniorentreff Ailingen, die Ortsverwaltung Ailingen und die Bruderhausdiakonie.

Geplant sind noch drei weitere Termine immer freitags: Am 14. Dezember im Pflegeheim St. Martin, am 15. Februar in der Seniorenwohnanlage Berg und am 29. März in der Realschule Ailingen.