Die Klasse FU 6a und der Grundschulchor der Bodensee-Schule St. Martin haben mit 100 Kindern aus dem dritten und vierten Schuljahr stimmungsvoll und nachdenklich das Adventsspiel „Weihnachtsfreude überall“ unter der Leitung von K. Reinhardt, begleitet von Manuela Lutz und Matthias Klann, aufgeführt. Warum beschenkt man sich an Weihnachten? Im Dialog geben sich Kinder in diesem Spiel selbst die Antwort. Stress, Hektik, Lichterketten und Konsum? Dies soll nicht die Adventszeit, die Weihnachtsfreude überdecken, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. In ihrem Spiel und Gesang betrachten die Kinder die Welt und zeigen den Erwachsenen, was für sie Weihnachtsfreude bedeutet und warum man das Weihnachtsfest feiert. Solidarität und soziale Gerechtigkeit wurden kindgerecht angesprochen und aufgearbeitet. Die Freude über die Geburt des Retters als wichtigstes Ereignis der Weltgeschichte steht im Mittelpunkt, schreibt die Schule. Spielerisch wortstark und treffsicher, klanglich begeisternd und mitreißend führten die Kinder ihr Weihnachtsstück vor.