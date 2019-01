Schüler verschaffen sich erste Eindrücke

Großer Andrang herrschte am vergangen Freitag in der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth Friedrichshafen beim Informationsnachmittag für die künftigen Fünftklässler: Über 200 Kinder aus Stadt und Umgebung kamen mit ihren Eltern, um sich über das Profil und Angebot der staatlich anerkannten freien katholischen Schule zu informieren.

Moderiert von Schülersprecherin Louisa Bauer und Schülersprecher Luis Götzger gaben die Schwarzlicht-AG, verschiedene Musikgruppen und die Cheerleader-Gruppe „Lizzy Girls“ in der Turn- und Festhalle zur Begrüßung Kostproben aus dem musisch-kreativen Angebot der Schule. Anschließend wurden die Grundschüler gruppenweise von Mitgliedern der SMV (Klassensprechergruppe, genannt „Schüler mit Verantwortung“) auf einer Schulhaus-Rallye zum „Schnupperunterricht“ in verschiedene Fachräume und Klassenzimmer begleitet, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt.

Dort lernten sie bei Mitmachaktionen die Lehrer von St. Elisabeth und Themen von schon bekannten und neuen Schulfächern und Arbeitsgemeinschaften kennen: Märchenraten in Deutsch, Arbeit mit Körpern in Mathematik, Sprachspiele in Englisch und Französisch, Experimente in den Naturwissenschaften, Werkzeuge in Technik und die Einrichtung der Schulküche, aber auch Tanzübungen mit den Cheerleaderinnen, Torwandschießen und Minibiathlon in Sport, Rappen in Musik, Computer-Lernprogramme in Medienbildung, das Farbkreis-Puzzle im Zeichensaal und ein meditatives Angebot in der Kapelle. Die Weltladen-AG – St. Elisabeth ist die erste zertifizierte Fairtrade-Schule in Friedrichshafen – die Mensa und Schulhund „Amy“ durften nicht fehlen.

Während die Kinder verschiedene Stationen im Schulhaus durchliefen, stellten Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger und Konrektor Ulrich Meister den Eltern das pädagogische Programm der Schule und das darauf abgestimmte Fahrtenkonzept von St. Elisabeth vor. Das Kind stehe im Mittelpunkt einer ganzheitlichen Pädagogik, die fachliches Lernen, Fähigkeit zum Dialog und die Entwicklung der Persönlichkeit zum Ziel habe. Als Sießener Schule in der Tradition franziskanischer Spiritualität biete St. Elisabeth deshalb neben der klassischen Schullandheimfahrt in Klasse sieben und Sprachreisen nach England und Frankreich in Klasse acht und neun auch Besinnungstage im Kloster Sießen (Klasse fünf), eine Woche in Assisi (Klasse sechs) und die Studienfahrt in Klasse zehn nach Assisi und Rom an. Spirituelle Impulse im wöchentlich stattfindenden Morgenkreis und die Mitgestaltung der Schulgottesdienste gehörten ebenso zum Profil von St. Elisabeth wie das Kennenlernen anderer Religionen und Konfessionen und der respektvolle Umgang im Schulalltag.

Zu den Schwerpunkten des musisch-kreativen Profils zählten neben den Schulchören, den Cheerleadern und der Schwarzlicht-AG auch die Theater-AG mit den jährlich am Seehasenfest stattfindenden Musical-Aufführungen.

Bei Saft und Gebäck, die der Festausschuss St. Elisabeth unter der Leitung von Karin Bank vorbereitet hatte, fanden sich im Gewimmel alle Eltern und Kinder im Foyer der Schule wieder. Am Stand von RAB ZugBus und „bodo“ boten Mitarbeiter des Verkehrsverbunds Informationsmaterial zu den Schüler-Monatskarten und Fahrplänen an. Informationen zur Schulanmeldung gab es am Stand des Schulsekretariats.