Das Graf-Zeppelin-Gymnasium hat kurz vor den Weihnachtsferien zu einem Adventskonzert in die Kirche St. Petrus Cansisius eingeladen. Premiere für den neuen Schulleiter Axel Ferdinand, Nachfolger von Hermann Dollak, der seit diesem Schulhalbjahr im Amt ist.

Ferdinand warb in seiner Eröffnungsrede für Verständnis, da die Schüler mit Sicherheit nervös seien. Eine unberechtigte Sorge, wie sich im Laufe des Konzertabends herausstellte, denn obwohl die Reihen der Kirche gut gefüllt waren und die Sänger sich somit einer Menge Zuschauer präsentieren mussten, meisterten sie ihre Auftritte mit Bravour – auch wenn einige offensichtlich doch nervös waren. Gut 200 Schüler aus allen Hahrgangsstufen waren an dem eineinhalbstündigen Konzert beteiligt.

Von klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen Arrangements hatte die Fachschaft Musik mit ihren Schülern den Abend gestaltet. Die Bigband unter der Leitung von Frank Pudimat eröffnete den Abend. „Silent Night“ macht den Auftakt und nach der traditionellen Einstimmung ging es mit schmissigen Bigband Sounds weiter. Mit „O come all ye faithful“ wurden die einzelnen Musiker gelungen in Szene gesetzt. Freche Bläsersounds und verspielte Flötenklänge im Wechsel, verschmolzen immer wieder zu einer Einheit zusamme. Mit „Mary Did You Know“ umspielten die Musiker die Schlagzeugrythmen, die das Stück prägten.

Etwas schüchtern kam zu Beginn der Jugendchor unter Leitung von Tobias Rädle daher. Das große Auditorium schien die zehn Mädchen und zwei Jungen einzuschüchtern. Während der Zuschauer noch bei „Gott segne uns“ die Ohren spitzen musste, wurden sie mit jedem Lied mutiger und lockerer. Und zeigten mit „Mad World“, „I Smile“ und „Last Christmas“, welche Stimmen in ihnen steckten. Dafür erschienen die GZG Jungs-Gruppen eins und zwei unter der Leitung von Arno Kleiß umso lockerer. Mit viel Charme und offensichtlicher Freude am Singen gaben sie den „Weihnachtsmann-Blues“ wieder. Mit Blues ist hier nicht nur die musikalische Stilistik gemeint, sondern insbesondere die Gefühle des Weihnachtsmannes während der für ihn eher uninteressantere Jahreszeiten, denn erst im Winter blüht er so richtig auf. Das Lied von Karin Ruppel und Bertram Schattel war belustigend und unterhaltsam zugleich.

Der Kinder- und der gemischte Chor des Graf-Zeppelin-Gymnasiums sangen eher besinnliche Lieder, sowohl bekannte wie „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ als auch unbekannte Stücke „Virgin Mary Had A Baby Boy“. Mit dem irischen Segen „Evening Rise“ endete ein gelungenes Konzert, das mit viel abwechslungsreichen Weihnachts- und Adventsliedern eine fabelhafte Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest lieferte.