Schüler schnüren Pakete für Hilfsbedürftige

113 Pakete haben die Schüler der Friedrichshafener Droste-Hülshoff-Schule in den vergangenen Wochen auf Initiative ihrer SMV für bedürftige Menschen in Osteuropa gepackt. Manche Klassen schnürten sogar gleich mehrere, und sie können sich sicher sein, dass ihre Hilfe ankommt, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt.

Zum 25. Mal hatten die Johanniter-Unfallhilfe in der Vorweihnachtszeit dazu aufgerufen, Weihnachtstrucker-Pakete für bedürftige Menschen in Albanien, Bosnien, Rumänien und in der Ukraine zu packen. Die Päckchen helfen auch in diesem Jahr wieder, die Grundversorgung vieler Menschen während der Wintermonate zu sichern. Die ehrenamtlichen Helfer des Johanniter-Regionalverbandes Oberschwaben/Bodensee machten sich am 26. Dezember auf ihre Reise, um die Pakete in die Zielregionen zu bringen. Mit Unterstützung langjähriger und zuverlässiger Partner vor Ort werden sie direkt an hilfebedürftige Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung übergeben.

In vielen Dörfern und Regionen Osteuropas fehlt es bis heute an Dingen, die für uns alltäglich und selbstverständlich, aber für die Menschen vor Ort unerschwinglich sind. Deswegen haben sich die Schüler nach einer sorgfältig zusammengestellten Packliste gerichtet und neben dringend benötigten Grundnahrungsmitteln ein kleines Kinderspielzeug in jedes ihrer Weihnachtstrucker-Päckchen gepackt. Liebevoll verziert, weihnachtlich bemalt und mit individuellen Kartengrüßen versehen können sich die Pakete aus der Droste-Hülshoff-Schule mithilfe der Johanniter aus Manzell nun auf ihren Weg machen. Was darin verpackt ist, ist für die hilfsbedürftigen Empfänger weit mehr als nur der Inhalt einer Packliste: Jedes Päckchen ist ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung, dass diese Menschen nicht vergessen sind.