Schüler schaffenWaffelwunder

„Waffel Wunder Woche“, unter diesem Motto ist der einwöchige Kuchen- und Waffelverkauf der Klasse 11b des Karl-Maybach-Gymnasiums zugunsten der Erdbebenopfer in Chile über die Bühne gegangen. 811 Euro kamen für den guten Zweck zusammen.

Gemeinsam mit ihrem Lehrer für Gemeinschaftskunde, Martin Köbele, entschied die Klasse zu Beginn der Fastenzeit, nicht einfach Geld an eine Organisation zu spenden, sondern selbst eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Da sich eine Schülerin der Klasse zur Zeit beim Austauschjahr in Chile befindet, lag die Idee nahe, die dortigen Erdbebenopfer zu unterstützen. Diese Idee wurde in der vergangenen Woche verwirklicht. Dazu verkauften die Schüler in den Pausen selbstgebackene Kuchen und Waffeln, was nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern gut ankam. Dank selbstentworfener Plakate und Werbeslogans war in den Pausen die ganze Schule auf den Beinen, um sich mit Waffeln und Kuchen ihre Pause zu versüßen. Insgesamt kamen bei der Aktion 811 Euro zusammen, die nun über die Mitschülerin in Chile vollständig an die Organisation „Un techo para Chile“ (ein Dach für Chile) weitergeleitet werde.