Von wegen Politikverdrossenheit: Die Schüler des Graf-Zeppelin- und des Karl-Maybach-Gymnasiums haben am Freitag beim selbst organisierten politischen Vormittag das Gegenteil bewiesen. Bei einer lebendigen Podiumsdiskussion mit Vertretern der Parteien sparten sie nicht mit Fragen und Kritik.

„Ich bin sehr dankbar, dass wir die Chance bekommen, uns mit Politik persönlich auseinanderzusetzen“, sagte die 18-Jährige Nina Köhrer, die an der Planung der Veranstaltung beteiligt war, „weil es nämlich an uns allen liegt, die Zukunft so zu gestalten, dass sie funktioniert.“

Schon zum vierten Mal hat der Leistungskurs für Gemeinschaftskunde der beiden Gymnasien den Infotag organisiert. Das Publikum verfolgte den hitzigen Dialog zwischen den Parteien auf dem Podium aufmerksam. Dieses Jahr waren die Linken, die CDU, die Grünen, die FDP und die SPD mit von der Partie. Die AfD war zum ersten Mal vertreten. Die Diskussion stand unter dem Thema „Herausforderung Zukunft“ und drehte sich um zwei zentrale Punkte: Klimawandel und Populismus.

Ausweichende Antworten

Die Zwölftklässler Lisa Rompel und Daniel Kailer moderierten die Debatte. „Das war gar nicht so einfach“, sagte die 18-Jährige Lisa, „weil sich die Politiker nicht immer ausreden ließen“. „Da einen klaren Kopf zu bewahren, war eine echte Herausforderung“, meinte auch ihr Klassenkamerad Daniel. In der offenen Fragerunde stellten die Schüler viele und kritische Fragen. Auch vor Provokation scheuten sie nicht zurück, wie zum Beispiel an den AfD-Vertreter Christoph Högel adressiert: „Gehen Sie mit der Klima-Thematik so belanglos um, weil Sie hoffen, schon tot zu sein, wenn deren Konsequenzen eintreten?“ Die Antwort fiel eher ausweichend aus.

Zum Thema Klimawandel gingen die Meinungen in der Tat weit auseinander. Man müsse aufhören, klimaschädliche Konzerne zu subventionieren, sagte Frank Sander von der Linken, der dafür Zustimmungsrufe und kräftigen Applaus erhielt. Volker Mayer-Lay von der CDU und Felix Bohnacker von den Grünen fanden, nachhaltige und klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen müssten für den Einzelverbraucher leichter zugänglich werden. Luca Baumann von der SPD sagte, dass schnelle, aber dennoch sozial gerechte Lösungen gefunden werden müssten. Auch dafür gab es kräftigen Applaus. Klaus Hoher von der FDP sprach sich für ein Vorgehen auf globaler Ebene aus, da der Einzelne nichts bewirken könne. Dies bezeichnete Sander als einen zu „realitätsfernen Ansatz“, was die Jugendlichen mit lauten Zustimmungsrufen quittierten. AfD-Vertreter Christoph Högel stellte in Frage, ob beziehungsweise inwiefern der Klimawandel vom Menschen vorangetrieben werde, wofür er Empörungsrufe aus dem Publikum bekam.

Das zweite Thema der Diskussion war der Populismus – und woran man diesen erkennen kann. Sander definierte ihn als Tendenz, einfache und nicht fundierte Antworten auf komplexe Sachverhalte zu geben. Für Mayer-Lay sei er daran zu erkennen, dass sich bestimmte Gruppen vom Rest der Gesellschaft isolieren und die eigene Meinung für alleinberechtigt halten. Högel entgegnete, dass Populismus nicht zwingend etwas Schlechtes sei: Er beziehe sich schließlich auf den Willen des Volkes. Dies nahm das Publikum mit starker Empörung und Lachern auf. Bohnacker und Baumann stimmten dem CDU-Mitglied zu: Populistische Gruppierungen ließen keine Diskussion zu. Hoher sagte, der Populismus stelle keine Gefahr für die Demokratie dar, womit er bei allen Parteivertretern außer bei Högel auf deutliches Unverständnis stieß. Das Publikum reagierte auf diese Aussage ebenfalls mit deutlicher Ablehnung.

Auch die Parteienmesse nach der Podiumsdiskussion kam bei den Schülern der elften und zwölften Klassen gut an. An den gut besuchten Ständen der Parteien gab es lebendige Gespräche. „Ich fand es klasse, einmal die verschiedenen Sichtweisen der Parteien deutlich zu sehen“, sagte der 17-jährige Niklas Zimmermann am Ende der Veranstaltung. „Ich habe heute einen viel direkteren Zugang zum Thema Politik gefunden“, sagte der 17-Jährige Onno Müller, „jetzt ist das alles nicht mehr so abstrakt“. Seine Klassenkameradin Lisa Laschin, 18, stimmte ihm zu: „Nach der Diskussion heute fühle ich mich, als hätte ich in der Politik auch etwas zu sagen.“