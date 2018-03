In der Droste-Hülshoff-Schule hat am Donnerstag eine Blutspendeaktion des gesamten Berufsschulzentrums stattgefunden. Schüler der Wirtschaftsklassen aus dem Ernährungswissenschaftlichen und dem Biotechnischen Gymnasium haben die Aktion auf die Beine gestellt.

Mithilfe des Wirtschaftslehrers Cornelius Dorsch haben die Schüler nicht nur praktisch gelernt, was Projektmanagement bedeutet, sondern mit ihrer Aktion auch Menschen geholfen, die in einer gesundheitlichen Not stecken. Melissa Creutzmann und Isabel Traber waren dabei Projektleiterinnen, haben geplant, sind in die Klassen gegangen, um für die Aktion zu werben und haben andere Schüler motiviert, mitzumachen.

Mit Erfolg, denn 300 Blutspender haben sich bereits im Vorfeld registriert. Alfred Kneer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) lobte die hohe Blutspendebereitschaft der Schüler und den hohen Anteil an Erstspender, die jedes Jahr dabei sind. „Das ist ein Potential für die Zukunft“, sagte er und fügte hinzu, dass es diese Aktion schon seit zehn Jahren gibt – immer von Schülern organisiert.

Blutgruppe erfahren

„Ich habe heute zum ersten Mal Blut gespendet, und das, obwohl ich total Angst vor Spritzen habe“, sagte Pauline vom Sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Sie mache das auch, da sie weiß, dass Blutspenden Leben rettet. Nick, Schüler der Hugo-Eckener-Schule, hat von der Aktion gehört und sich ebenfalls entschlossen, Blut zu spenden. Er sagt: „Ich wollte mal sehen, wie das funktioniert mit dem Blutspenden und meine Blutgruppe erfahren.“

Die Turnhalle des Schulzentrums war belegt mit Liegen, auf denen Schüler ab 18 Jahren Blut spendeten. Wenn die Konserve voll war, piepste es, um anzuzeigen, es ist geschafft und die Schulsanitäter kamen, um den Spendern auf die Beine zu helfen. Judith und Laura, beide Schulsanitäterinnen, hatten die Einsatzleitung für den Blutspendetermin. „Heute sind 13 Schulsanitäter im Einsatz, die auf drei Schichten aufgeteilt sind“, sagte Laura, Schülerin der Droste-Hülshoff-Schule. Seit 2013 gibt es auch die Möglichkeit, neben dem Blutspenden einer Typisierung zuzustimmen, um Spender von Blutstammzellen ausfindig zu machen. Für diese Typisierung übernimmt der Lions-Club Friedrichshafen die Kosten. „Aus bislang 6000 Typisierungen aus zehn Jahren Blutspenden an der Droste-Hülshoff-Schule konnten 75 Stammzellentransplantationen übernommen werden“, sagte Friedrich Büg vom Lions-Club im Rückblick auf die Entwicklung dieser Blutspendeaktion.

Viele Flüchtlingsklassen kommen

Die stellvertretende Schulleiterin Bärbel Jaggi-Dannemann erzählte, dass Schüler aus den Flüchtlingsklassen gezielt zum Blutspenden kämen, um so ihre Dankbarkeit gegenüber Deutschland auszudrücken. „Dieser bunte Mix ist wichtig“, sagte Kathrin Roßdeutscher vom DRK, denn Gewebemerkmale seien regional unterschiedlich. Für Bärbel Jaggi-Dannemann stand jedenfalls fest: „Abitur ist wichtig, aber diese Blutspendeaktion ist lebenswichtig.“