Kurz vor Ende wird die Bühne noch einmal dunkel und das Publikum ganz ruhig. Die Gruppe Zauberlicht tritt auf und sie verzaubert das Publikum mit einer leuchtenden Sensation: Im Schwarzlicht wirbelten die Schüler mit Tüchern und formten damit Figuren, die das Publikum zum Staunen brachten. Der Lohn: Ein tosender Applaus. Die Zirkusaufführung „Alles Zirkus“ hielt Lehrer und Schüler der Tannenhag-Schule, einer Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf, eine Woche lang auf Trab.

Am Anfang dieser Woche liefen die Proben in der Schule für ein Zirkusprojekt an. Im Vorfeld berichteten Andrea Sprenger von der Zirkusakademie, die das Programm mit den Schülern einstudiert hatte, und der Rektor Gerold Ehinger bei einem Besuch der SZ in der Schule, wie großartig der Auftritt der Schüler werden würde. „Jeder von euch hat einen verborgenen Schatz in sich“, sagte Ehinger in seiner Rede zum Schluss der Vorführung. „Und ihr habt es geschafft zu zeigen, was in euch steckt.“

Die Aufführung begann mit zwei nacheinander auftretenden Rhythmusgruppen. Sie heizten das Publikum auf und regten es zum Mitklatschen an. Das Lächeln war auf den Gesichtern der Schüler zu sehen, wenn sie vor dem Publikum auf der Bühne standen.

Mut zeigten die Schüler als „Fakire“: Nachdem sie zuerst mit einem Drachen gekämpft hatten und sie sich anschließend an seinem Schatz erfreut hatten, zeigten sie dem Publikum, was sie noch alles so können. Es wurde ein echtes Nagelbrett auf die Bühne geholt, auf welches sie sich dann mutig setzten und legten. Nach einer Hochseilnummer folgte eine Turneinlage, bei der die Schüler zusammen Formationen bildeten. Hier mussten die Schüler zusammenhalten, damit einer von ihnen auf den anderen eine Figur ähnlich wie die von amerikanischen Cheerleadern bilden konnten.

Es kamen Clowns auf die Bühne, die mit viel Spaß eine Performance aufführten, die viele Eltern im Publikum zum lachen brachten. Vor allem hier war auch der Einsatz der Lehrer sehen, die mit den Schülern auf der Bühne ihre Späße trieben.

Die Nummer, die dann alle zum Staunen brachte, war das „Zauberlicht“. Im Schwarzlicht bildeten die Kinder mit leuchtenden Tüchern im völligen Dunkeln Kreise, ließen mit ihnen Blumen in ihren Händen entstehen und zauberten eine leuchtende, tanzende Stoffpuppe aus einem Hut. Das Publikum war verzückt.