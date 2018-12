Schüler küren die schönsten Stände der Bodensee-Weihnacht

Einige Schüler der Gemeinschaftsschule Schreienesch haben zum ersten Mal die schönsten Hütten der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen bewertet und ausgezeichnet. In der Kategorie „Weihnachtsmarkthütten“ ging der erste Preis an Stefan Schädler aus Bad Saulgau. Den schönsten Stand im Gastro- und Lebensmittelbereich hat die Firma SK-Excellence Produkte Krüger aus Wittenbach in der Schweiz.

35 Schüler und ihre Lehrerinnen Susanne Faas und Bettina Deckert machten sich auf, die schönsten Stände auf der Bodensee-Weihnacht zu prämieren. Sie erstellten einen Bewertungsbogen, bei dem die Kriterien Dekoration des Standes wie Gesamtbild und Beleuchtung, Präsentation der Ware und die Freundlichkeit der Strandbetreiber eine bedeutende Rolle spielten. Für jeden Bereich gab es Punkte, die am Ende zusammengezählt wurden.

Der erste Preis bei den Verkaufshütten ging an Stefan Schädler. Er bietet an Stand 59 neben Dekorationsgegenständen für Heim und Garten, zum Beispiel Windlichter und Feuerschalen, aber auch Unikate sowie Restaurationen aus alten Möbelstücken an. Stefan Schädler ist zum ersten Mal auf der Bodensee-Weihnacht. Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an Eleftherios Triantafillidis aus Reutlingen. Er bietet an Stand 53 Christbaumkugeln und weihnachtliche Dekorationen an.

Im Gastro- und Lebensmittelbereich bewerteten die Schüler den Stand mit Trockenfrüchten auf Platz eins. SK-Excellence Produkte Krüger, Sonja und Karl-Heinz Krüger, verkaufen an Stand 43 Trockenfrüchte aller Art. Auch Familie Krüger ist zum ersten Mal auf der Bodensee-Weihnacht vertreten. Als Dankeschön für ihr Engagement können die Schüler zwei Stunden auf der Eisbahn am Romanshorner Platz Schlittschuh laufen.

Die Freude bei den Gewinnern war groß, als die Preisträger von den Verantwortlichen der Stadt, Florian Anger, der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Thomas Goldschmidt, und den Schülern überrascht wurden. Als Erinnerung erhielten die Preisträger einen „Zeppelin-Jungen“ von Ottmar Hörl.