Schüler gehen auch in den Ferien auf die Straße

Sie sind laut, sie machen auf sich und ihre Themen aufmerksam und sie schwänzen keine Schule. So nehmen die Schüler, Studenten und Auszubildenden, die am Freitag vor dem Häfler Rathaus demonstriert haben, gleich all denen den Wind aus den Segeln, die die Debatte um Friday for Future auf Schulschwänzen und Blaumachen reduzieren wollten, „Wir stehen auch in den Ferien vor den Rathäusern und auf der Straße“, sagen sie. Sie werden auch in Zukunft freitags für den Kohleausstieg und eine aktive Klimarettung eintreten und sie fordern Veränderung. Damit finden sie am Freitag am Randes des Wochenmarktes auch einige Sympatisanten. Eine Bio-Obst- und Gemüsehändlerin spendiert ihnen Birnen und Äpfel und ermutigt die Jugendlichen, auf jeden Fall weiter zu machen. Noch in den Ferien wollen sich die Friday for Future-Organisatoren im Bodenseekreis zusammensetzen und einen Plan ausarbeiten, wo sie wann demonstrieren, damit andere noch dazu kommen können.