Schüler feiern deutsch-französischen Tag

Schüler der Hugo-Eckener-Schule haben den deutsch-französischen Tag mit Croissants und vielen Informationen rund um Land und Sprache verbracht, teilt die Schule mit.

Am 22. Januar 1963 haben der französische Präsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterschrieben, der auch Elysée-Vertrag genannt wird. Auf Initiative von Annette Becker, Französischlehrerin an der Hugo-Eckener-Schule wurde der Tag in diesem Jahr an der Schule entsprechend gefeiert.

Verschiedene Klassen der Kaufmännischen Berufsschule informierten über kulturelle Unterschiede, Arbeits- und Studienmöglichkeiten in Frankreich sowie landeskundliche und geschichtliche Themen. Neben der Gestaltung von Informationswänden und Plakaten wurden auch typisch französische Backwaren, wie Croissants verkauft.