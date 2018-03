Schüler feiern Ball nach amerikanischem Vorbild

Der Arbeitskreis Schulball der Schüler mit Verantwortung (SMV) des Graf-Zeppelin-Gymnasiums hat am Freitag zum nunmehr dritten Mal zu einem Ball in die Caserne im Fallenbrunnen eingeladen. Dabei handelte es sich um einen Schulball, wie man ihn aus den USA kennt.

Bewusst amerikanisch angehaucht sollte es auch sein, erklärten die verantwortlichen Schüler. Darum fand die Veranstaltung auch unter dem Motto „Sparkling Stars“ statt. Was übersetzt so viel bedeutet wie funkelnde, glitzernde Sterne. Die Organisatoren ab der neunten Klasse hatten sich auch ganz auf das Thema des Abends eingelassen und die vorherrschende Kleiderordnung reichte von kurzen oder wahlweise langen Ballkleidern zu Hemd mit Fliege oder Krawatte. So lag es nahe, dass der Schwerpunkt des Abends auf dem Tanzen lag. Doch nicht wie unschwer vermutet auf reinen – bei Jugendlichen in dem Alter zu erwartetenden – undefinierbaren Disco-Tanz-Bewegungen, weit gefehlt: Paartanz war angesagt. Und daran hielten sich die Jugendlichen auch. Als weitere Motivation, das Tanzen zu lernen und auszubauen, folgte eine kleine professionelle Darbietung der „Dancing Stars“ aus der Tanzschule No.10 unter anderem mit Beteiligung von Schülern aus den eigenen Reihen.

Um beim amerikanischen Flair zu bleiben, wurde im Laufe des Abends eine Ballkönigin und ein Ballkönig gekürt. Die Schüler konnten sich gegenseitig nominieren und so standen schließlich zwölf Paare zur Wahl. Die Anwärter auf den Titel mussten sich in einem Tanzwettbewerb dem geschulten Auge einer Jury – bestehend aus Mitgliedern der „Dancing Stars“ – stellen. Der Wettkampf beinhaltete drei Tanzrunden mit der Vorgabe eines Disco-Fox, einer Rumba und einem Cha-Cha-Cha. Die drei Finalisten mussten sich mit einem weiteren Disco-Fox beweisen und wurden anhand Sympathiebekundungen des Publikums gekürt. Das Rennen auf den Titel Ballkönigin und Ballkönig des Abends machten Schlussendlich die zwei Lehrkräfte Judith Drey und Martin Eichler. Danach war für die Jugendlichen aber noch lange nicht Schluss. Sie tanzten entspannt auf die Musik der DJs Peer von Wilcken und David Schneider noch etliche Stunden weiter.