Schüler erhalten bei Studienfahrt Einblicke in englischen Alltag

Die beiden achten Klassen der Gemeinschaftsschule Schreienesch haben jüngst eine Woche in Folkestone (Südengland) verbracht. Jeden Tag standen Erkundungen, Stadtführungen oder Museumsbesuche auf dem Programm, heißt es im Bericht der GMS. Demnach seien die Besichtigung der Altstadt und der Kathedrale in Canterbury, der Schmuggler-Höhlen in Hastings sowie der Besuch Londons die Höhepunkte der Reise gewesen. Neben geschichtlichen und kulturellen Unternehmungen sei aber auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. Untergebracht waren die Schüler während des Aufenthalts jeweils als Kleingruppe in Gastfamilien. Hier konnten sie englische Gastfreundlichkeit erleben und gleichzeitig Einblicke in den Alltag ihrer englischen Familien erhalten. Foto: Bernd Müller