Schüler entführen Eltern in ihre „zauberhafte Schule“

In der Ludwig-Dürr-Schule hat am Samstag auf dem Schulhof, in den Klassenzimmern und der Turnhalle reges Treiben geherrscht und das hatte seinen Grund: Schulleiter Paul Baudler und sein Lehrerkollegium hatten Schüler mit Eltern, Omas und Opas sowie an der Schule interessierte Gäste zum Tag der offenen Tür mit Schulfest eingeladen. Der gesamte Tag stand unter dem Titel „Zauberhafte Schule“.

Wie groß das Interesse an der Schule war, zeigte sich gleich zu Beginn des Schulfestes. Bereits um 10 Uhr steuerten die Besucher von allen Seiten die Ludwig-Dürr-Schule an. Empfangen wurden sie im Pausenhof vom Schulchor der Dritt- und Viertklässlern. Ein Wegweiser im Schulhof gab den Besuchern Orientierungs- und Entscheidungshilfen, um an den 27 Mitmachaktionen zielsicher anzukommen. Dort waren sowohl für die Kinder als auch für die Eltern Kreativität, Geschicklichkeit, sportliche Aktivität und jede Menge Spaß angesagt.

Bei den Erst- und Zweitklässlern standen Basteln, Spielen und Malen im Mittelpunkt. So wurden dort unter Anleitung ihrer Lehrer kunstvoll Harry Potter Lesezeichen oder wunderschöne Glitzerzauberstäbe gebastelt. Brettspiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“, Kartenspiele wie „Memory“ oder aber ein Mikadospiel mit überdimensional großen Mikadostäben begeisterten Kinder und Eltern, die sich rege an den Spielen beteiligten. In ihre eigene Schulzeit zurückversetzt konnten sich die Eltern bei einer „Zauberhaften Unterrichtsshow“ fühlen.

In den höheren Klassen waren zum Beispiel Schatzsuchen in der Werkrealschule, Mathematikspiele, Kinderschminken oder physikalische Zaubervorführungen angesagt. Naturwissenschaftliche und chemische Experimente wurden in der Hector-Kinderakademie angeboten, fasst der Bericht der Ludwig-Dürr-Schule zusammen. Besonders spannend erwartet wurde demnach die Fertigstellung eines Mini-Schaumfeuerlöschers.

Eine ganz besondere Anlaufstation war das Märchentheater. Die Schüler der sechsten Klasse entführten die Besucher von „Hans im Glück“ bis „Hänsel und Gretel“ in die zauberhafte Märchenwelt der Gebrüder Grimm.

Um die Mittagszeit herrschte dann in der Aula großer Andrang, in der auf die Besucher auch ein zauberhaftes kulinarisches Angebot von herzhaften und süßen Speisen wartete. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die wir gerne wiederholen werden“, stellte Schulleiter Paul Baudler zufrieden fest.