Schüler, Eltern und Lehrer zeigen sich verspielt

In der Ludwig-Dürr-Schule herrschte am vergangenen Samstag auf Schulhof, in den Klassenzimmern und in der Turnhalle reges Treiben. Der Grund: Schulleiter Paul Baudler und sein Lehrerkollegium hatten ihre Schüler zusammen mit Eltern, Omas und Opas sowie an der Schule interessierte Gäste zum „Tag der offenen Tür“ und Schulfest eingeladen. Von 10 bis 14 Uhr wurde auf dem gesamten Schulgelände eine Vielzahl von Mitmach- und Spieleaktionen angeboten, die unter dem Motto „LDS spielt“ standen.

„Wir wollten mit dem „Tag der offenen Tür“ den Eltern die Gelegenheit geben, die Schule ihrer Sprösslinge näher kennenzulernen “, begründete der Schulleiter die Veranstaltung. Außerdem sollte es auch eine Werbung für die Schule sein, weil im März der Termin für die Schulanmeldung der Fünftklässler und Erstklässler sei, fügte er an. Bereits um 10 Uhr steuerten die Besucher von allen Seiten die Ludwig-Dürr-Schule an. Empfangen wurden sie in der Turnhalle vom Grundschulorchester, der Percussion-AG, dem Mundharmonika-Ensemble der Werkrealschule und dem Schulchor der Dritt- und Viertklässler.

Die Lehrkräfte Markus Buhmann, Petra Frotscher, Daniela Flues und Patrick Scherf-Clavel hatten sich zusammengesetzt, um das Motto für den Tag der offenen Tür zu finden. Angelehnt an „Ravensburg spielt“ ist das Thema „LDS spielt“ festgelegt worden.

Ein Wegweiser im Schulhof gab den Besuchern dann Orientierungs- und Entscheidungshilfen, um zielsicher an die 22 Mitmach- und Spielaktionen zu kommen. Dort waren dann sowohl für die Schüler als auch für die Eltern Kreativität, Geschicklichkeit, sportliche Aktivität und jede Menge Spaß angesagt. In der Grundschule wurden unter Anleitung ihrer Lehrer kunstvolle Brettspiele und Geschenketüten hergestellt. Aber auch Gedächtnisspiele wie „Memory“, Murmelspiele oder aber mittelalterliche Spiele, an denen sich nicht nur die Kinder sondern auch ihre Eltern rege beteiligten.

In den höheren Klassen waren Knobelspiele, Kooperationsspiele, physikalische Wunderspiele und die Herstellung eines eigenen Mühlespiels angesagt. Eine Tropical Bar und ein Spielebasar rundeten das vielseitige Angebot in der Werkrealschule ab. In der Turnhalle konnten Klein und Groß ihre Geschicklichkeit testen.

Um die Mittagszeit herrschte dann in der Aula großer Andrang,wo auf die Besucher ein vielseitiges kulinarisches Angebot von herzhaften und süßen Speisen wartete. Thailändische Spezialitäten wie gebratene Nudeln oder Frühlingsrollen, aber auch türkisches und vegetarisches Essen standen im Mittelpunkt. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die wir gerne wiederholen werden“, stellte Schulleiter Paul Baudler zufrieden fest.

1200 Euro Spenden

Anlässlich der Spendenaktionen für soziale Einrichtungen, „Frühstückswoche“ im Herbst und „Verkauf von vorweihnachtlichen Geschenkartikeln“ in der Weihnachtszeitszeit, überreichte Baudler einen Scheck von 1200 Euro an Ute Lebschi, dem Vorstandsmitglied von „Namibia Kids“. Der Verein betreut in Namibia Kinder aus sehr armen Verhältnissen. Mit den Spendengeldern werden unter anderem Schulgeld, Schulbücher, ausgewogenes Essen, Arzt- und Behandlungskosten sowie Ausbildungsstätten für Jugendliche finanziert.

Die Ludwig-Dürr-Schule strebt eine enge Schulpartnerschaft mit der von „Namibia Kids“ geförderten Schule „Tree House“ in Rundu an. Im Sommer finden die ersten persönlichen Kontakte statt.