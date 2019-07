Schüler der Batesville High School besuchen Friedrichshafen

20 Schüler der Batesville High School aus Indiana haben Friedrichshafen besucht. Bürgermeister Andreas Köster begrüßte die Jugendlichen und die beiden Lehrer im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, wie die Stadt mitteilt. An den Schülerempfang schloss sich eine Stadtrallye durch Friedrichshafen und ein Besuch im Zeppelin-Museum an.

Außerdem besuchten die amerikanischen Gäste das Unternehmen Coperion in Ravensburg, die Therme in Überlingen, den Pfänder, die KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg in Ulm, die Stadt und die Burg Meersburg. Auch am Seehasenfestumzug beteiligten sich die Schüler, heißt es in der Pressemitteilung.

Es standen aber nicht nur touristische Angebote auf dem Besuchsprogramm. Die Jugendlichen besuchten zudem den Unterricht am Karl-Maybach-Gymnasium, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und den Schulalltag an einem deutschen Gymnasium kennenzulernen. Während ihres Aufenthaltes wohnten die Jugendlichen in Gastfamilien. Am Wochenende ging es wieder zurück in die USA.

Der Schüleraustausch findet im Rahmen des German American Partnership Programms (GAPP) statt. Der Partnerschaftsvertrag zwischen dem Karl-Maybach-Gymnasium und der Batesville High School besteht seit Dezember 2018. Für April 2020 ist geplant, dass Schüler sowie Lehrer des Karl-Maybach-Gymnasiums nach Indiana reisen.