Schüler demonstrieren weiter für den Klimaschutz

Zum zweiten Mal haben Schüler und Studenten der Bewegung „Fridays for Future“ am Freitag in Friedrichshafen für mehr Klimaschutz demonstriert. Um 15 Uhr versammelten sich etwa 60 bis 80 junge Menschen bei Minusgraden auf dem Buchhornplatz. Von dort zogen sie weiter zum Rathaus. „Angemeldet hatten sich für den Protest 250 Teilnehmer“, sagt Sander Frank. Der Student der Zeppelin-Universität hat die Demonstration organisiert.

Trotz geringerer Teilnehmerzahl als vergangenen Freitag, als etwa 150 Schüler gegen die aktuelle Klimapolitik protestiert hatten, machten die jungen Menschen auch dieses Mal lautstark auf ihr Anliegen aufmerksam: Vor dem Rathaus riefen sie Parolen wie „Umweltschutz statt Kohleschmutz“ und spielten ein Lied der Hip-Hop-Band K.I.Z. namens „Hurra die Welt geht unter“.

Dass die Schüler ihre Proteste in der Schulzeit veranstalteten, ist manchen Erwachsenen ein Dorn im Auge. „Wir haben Ärger mit unserem Lehrer bekommen, weil wir vergangenen Freitag demonstriert haben“, sagt die 16-jährige Lea Klier. Dennoch ist sie mit ihrer Freundin Hannah Krug, 17, auch dieses Mal wieder zur Demonstration gekommen. „Es geht hier um unsere Zukunft. Da müssen wir aktiv werden“, sagt die Schülerin der Waldorfschule in Überlingen.

Die 16-jährige Emilie Pescheck geht auf das St.-Konrad-Gymnasium in Ravensburg. Nach Friedrichshafen ist sie gekommen, weil sie das Engagement von „Fridays for Future“ für „unterstützenswert“ hält und darauf aufmerksam machen möchte, „dass die Politik etwas tun sollte.“

Wenig Verständnis für Kritiker

Sander Frank lobte die Teilnehmer für ihre Bereitschaft, trotz teils langer Anfahrtwege und Kälte zu protestieren. Für strenge Lehrer zeigte er dagegen wenig Verständnis. „Ich glaube, wir können selbst entscheiden, ob es für uns wichtiger ist, für die Zukunft zu kämpfen oder im Unterricht zu sitzen“, sagte er – und erntete Beifall. „Nehmt doch eure Schuldirektoren nächstes Mal zu den Protesten mit“, rief eine Teilnehmerin der Demonstration in die Menge.

Ob dieser Vorschlag umgesetzt werden kann, wird sich voraussichtlich kommenden Freitag zeigen. Dann wollen die Schüler und Studenten ihren Protest fortsetzen. Die Demonstration soll nicht in Friedrichshafen, sondern in Ravensburg stattfinden. „Die Veranstaltung ist schon angemeldet“, sagt Sander Frank. „Da sind wir natürlich solidarisch und gehen mit.“

Auch in anderen deutschen Städten wie Berlin und München haben am Freitag Mitglieder der Bewegung „Fridays for Future“ demonstriert. Anlass für die Proteste war die letzte Tagung der Kohlekommission in der Hauptstadt. Die Schüler und Studenten forderten, die Nutzung von fossilen Brennstoffen zu beenden: Kohle verbaue ihnen die Zukunft, sagten sie.