Schüler dürfen 30 Minuten länger schlafen

Schüler aufgepasst: Die Schulkonferenzen der Claude-Dornier-, Droste-Hülshoff- und Hugo-Eckener-Schule haben für das Schuljahr 2020/2021 neue Unterrichts- und Pausenzeiten beschlossen. Der Unterrichtsbeginn wurde von 7.30 Uhr auf 8 Uhr verlegt. Die Schulleiter begründen den Schritt mit einer besseren Erreichbarkeit des ÖPNV und einer positiven Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Schüler.

In der gemeinsamen Pressemitteilung wird auf Ergebnisse lernpsychologischer Studien verweisen, „die zeigen, dass ein späterer Unterrichtsbeginn positive Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Schüler hat“.

Die Schulen des Berufsschulzentrums arbeiten aber nicht nur bei der Änderung der Unterrichtszeiten zusammen. Ob Tablets im Unterricht, softwaregestützter Unterricht und letztendlich ein vielfältiges Bildungsangebot – relevante Themen werden unter den Schulleitungen abgesprochen und einheitlich umgesetzt, heißt es weiter. Der Einsatz von Tablets, Beamer und Bildschirmen, die zu einem zeitgemäßen Unterricht in allen Bereichen gehören, seien am Berufsschulzentrum in den Klassenräumen und Laboren schon seit Jahren zum Standard. Hier sollen den Schülern die erforderlichen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft vermittelt werden.