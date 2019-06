Schüler auf Forschungsreise mit der Aldebaran

Vor dem Hintergrund der anstehenden Zukunftsaufgaben und des Fachkräftemangels ist die Förderung der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) von besonderer Bedeutung. Das Forschungs- und Medienschiff Aldebaran ist deshalb im Juni bereits zum vierten Mal mit Schülergruppen auf dem Bodensee unterwegs. Schüler des Häfler Schülerforschungszentrums und des Graf-Zeppelin-Gymnasiums beschäftigten sich mit der Untersuchung zum Übergang von klimarelevanten Gasen zwischen der Atmosphäre und der Wasseroberfläche des Sees.

Ozeane und Gewässer bedecken zwei Drittel der Erdoberfläche und sind der wichtigste und gleichzeitig sensibelste Bereich, wenn es um die Zukunft der Menschen geht, wie die Veranstalte mitteilen. Ernährung, Transport, biologische Vielfalt, Klimawandel und die Verschmutzung mit Plastikmüll seien deshalb die Top-Themen, zu denen die Baden-Württemberg-Stiftung Schülern im Rahmen ihres Programms „mikro makro mint“ Einblicke in die Gewässerforschung ermöglicht. Aus Friedrichshafen sind Rufus Schramm, Jakob Dittmann, Leo Rapp und Selina Hirschmeier mit an Bord.

Renommierter Ökologe betreut die Schüler

Die Jungforscher-Teams aus ganz Baden-Württemberg beschäftigen sich bis Mitte Juni mit Forschungsprojekten an Bord der Aldebaran. Mit modernster Technik und Spezialausrüstung beobachten und untersuchen die Jugendlichen das Ökosystem Bodensee zusammen mit dem Gewässerökologen Dr. Hannes Imhof von der Technischen Universität München. Die Schüler machen eigene Experimente unter wissenschaftlicher Anleitung. Durch den geringen Tiefgang kann das segelnde Forschungsschiff vor allem im Flachwasserbereich arbeiten – dort, wo sich Unterwasserplanzen und andere Lebewesen befinden. Mit einem Spezialnetz, einem sogenannten Manta Trawl, wird beispielsweise Mikroplastik aufgespürt, die Fundstücke werden anschließend unter dem Mikroskop betrachtet.

Die Teams sind erfolgreiche Teilnehmer des „mikro makro mint“-Programms, mit dem die Baden-Württemberg-Stiftung das Interesse an den MINT-Fächern fördert. Die 19 Gruppen kommen aus allen Teilen Baden-Württembergs und führen an Bord jeweils an einem Tag ihr eigenes Projekt durch, mit dem sie sich seit mehreren Monaten in Arbeitsgemeinschaften oder im Regelunterricht beschäftigt haben – oder sie haben mit dem Team der Aldebaran ein eigenes Forschungsprojekt abgesprochen, das sie auf dem Bodensee umsetzen. Für die Expedition wird die Aldebaran an verschiedenen Stationen des Bodensees Halt machen, darunter in Konstanz, Friedrichshafen, Überlingen, Meersburg, Langenargen und Immenstaad.

Voll ausgestattetes Forschungsschiff

Das Forschungs- und Medienschiff Aldebaran bietet für diese Forscherexpeditionen die optimalen Bedingungen, denn es ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet, damit Wissenschaftler und Medienmacher es als perfekten Arbeitsplatz mit schiffseigenem Labor nutzen können. Mithilfe der Medientechnik an Bord kann die Forschung über verschiedene Medien auch für andere Interessierte erlebbar gemacht werden.

Die Initiative am Bodensee ist angelehnt an den Meereswettbewerb „Forschen auf See“, der jeweils in den Sommerferien stattfindet und für den sich die mikro makro mint-Teams bewerben können. So wird in diesem Jahr ein mikro makro mint-Team an Bord der Aldebaran für eine ganze Woche in der Nordsee unterwegs sein.