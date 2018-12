Schöne Bescherung für die Häfler Mannschaften

Der Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen sind am letzten Spieltag vor Weihnachten keine Punkte beschert worden. Beim Drittliga-Seederby der Herren 2 beim USC hatten die Häfler um Jovan Markovic einen schwarzen Tag erwischt und unterlagen mit 0:3 (17:25, 11:25, 10:25).

„Da war einfach der Wurm drin“, meinte Dominic Lehle zerknirscht. „Konstanz zeigte sich in allen Bereichen an dem Tag überlegen und wir haben in keinster Weise ins Spiel gefunden.“ Auf der anderen Seeseite verkündete USC-Trainer Marcus Hornikel via Facebook: „Wir haben einen Sahnetag erwischt“. Beim Häfler Drittligisten lautet die Devise jetzt „Abhaken und weiter“.

Die Damen 1 konnten die gute Stimmung vom letzten Heimspieltag und die starke Leistung aus den vorangegangenen Trainings beim TSV Bartenbach nicht erneut abrufen. Im Spiel um den 2. Tabellenplatz unterlagen sie mit 1:3 (20:25, 13:25, 25:21, 13:25).

Die Damen 2 haben das Kellerduell in der A-Klasse bei MTG Wangen mit 1:3 (8:25, 25:22, 19:25, 20:25) verloren. In der B-Klasse unterlagen die Damen 3 SV Hauerz 2 ebenso mit 0:3 (13:25, 17:25, 13:25), wie die Damen 4 SV Horgenzell 2 (5:25, 10:25, 4:25).