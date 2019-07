„Schön ist anders“: Caserne lädt zu Vortrag ein

Das Kulturhaus Caserne veranstaltet anlässlich des 50. Todestages von Otto Dix am Donnerstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr in der Galerie Kunsthaus Caserne (ehemals Plattform 3/3) einen Vortragsabend über den weltbekannten Künstler. Der Kunsthistoriker Thomas Hirthe spricht zum Thema „Schön ist anders“.

Thomas Hirthe zeichnet in seinem Vortrag mit Bildern die künstlerische Entwicklung des Malers und Grafikers nach – vom „Altmeisterlichen“ und Impressionismus über Expressionismus und Neue Sachlichkeit bis zum späten Eklektizismus. Darüber hinaus widmet er sich, wie das Kulturhaus Caserne schreibt, den wichtigsten Lebensstationen und den zentralen Themen von Otto Dix. Das Werk von Otto Dix ist von der ungefälligen, oft gar hässlichen Schilderung der Wirklichkeit charakterisiert. Während des Dritten Reichs verlor Dix 1933 als einer der ersten Künstler seine Professur, die er an der Dresdener Akademie innegehabt hatte. Daraufhin übersiedelte er an den Bodensee, wo er es „zum Kotzen schön“ fand.