Schäden: 40-Tonner zwängen sich weiter durch Wohngebiet

Die Beschwerden von Anwohnern im Häfler Stadtteil Kitzenwiese über zahlreiche Lastwagen in den engen Straßen halten an. Jetzt werden erste Schäden gemeldet.

Seit Wochenmitte gibt es Beschwerden von Anwohnern im Stadttteil Kitzenwiese. Lastwagen, vor allem große Sattelschlepper, sind in dem klassischen Wohngebiet im Alltag fast nie zu sehen. Das ist zur Zeit anders.

Zaun verbogen

„Täglich fahren mehr als hundert 40-Tonner in die Siedlung und drücken sich durch die engen Straßen. Der Zaun am Kinderspielplatz in der Lindenstraße wurde bereits abgefahren. An der Kreuzung Tannenweg/Länderöschstraße musste ein Nachbar immer wieder Fahrzeuge einweisen, damit ein Wenden ohne Beschädigung der angrenzenden Gartenmauer möglich ist“, schreibt Anwohner Eberhard Utz empört an das Landratsamt Bodenseekreis und Schwäbische.de

Mit Fotos hat der Mann die Lage im Wohngebiet dokumentiert. Man sieht, wie sich ein Lastwagen durch den engen und gewundenen Schilfweg zwängt. Ein anderes Fotos zeigt einen eingedrückten Zaun am Kinderspielplatz in der Lindenstraße. Verursacher: Mutmaßlich ein Lastwagen: „Sollte hier ein Unfall geschehen, werden wir das gesamte Bildmaterial und den Schriftverkehr mit Stadt, Landkreis und der Presse zur Verfügung stellen. Es muss gehandelt werden, und zwar rasch“, schreibt Utz weiter.

Auffahrt gesperrt und geradeaus ins Wohngebiet

Weitere Anwohner der Kitzenwiese haben am Mittwoch gegenüber Schwäbische.de ähnliche Zustände geschildert. Der Grund für das Lastwagen-Chaos ist aus Sicht der Anwohner klar: Weil die B31 ab Kressbronn bis Friedrichshafen-Ost derzeit nicht befahrbar ist, drängen sich die Lastwagen auf den Umleitungsstrecken.

Falsches Vertrauen ins Navi

Wer aber seinem Navi mehr vertraut als der Umleitungsbeschilderung, landet in der Kitzenwiese, weil die Auffahrt beim Autohaus Bleicher gesperrt ist. Auch laut eines Polizeisprechers in Konstanz ist das blinde Vertrauen der Fahrer in ihre Navigationsgeräte Teil des Problems.

Stefan Müller, verantwortlich für die Baustellenabwicklung beim Landratsamt, weiß ein Lied davon zu singen und hat nachgebessert. „Wir werden noch deutlicher machen, dass die Lkw nach Westen am Seewaldkreisel über die Flughafenstraße in Richtung Messeauffahrt zur B31 fahren müssen. Hier fahren noch zu viele – ihrem Navi folgend – geradeaus in die Stadt“, sagt Müller. Die Annahme, dass es sich bei den Lastwagen im Wohngebiet um solche handelt, die eigentlich nach Lindau wollten, teilt Müller ebenso wenig wie die Polizei.

Lindau wird gestrichen

Diese würde nämlich frühzeitig über Tettnang umgeleitet. Die Lastwagenfahrer, die am Seewaldkreisel fälschlicherweise geradeausfahren, hätten an der Barbarossastraße noch einmal die Gelegenheit, rechts auf die Umleitungsstrecke abzubiegen. Stefan Müller und seine Kollegen wollen das noch einmal deutlich kenntlich machen.

Dass viele Kraftfahrer aber ihrem Navi folgen und erst in der Länderöschstraße links abiegen, führe dazu, dass sie sich in der Kitzenwiese festfahren würden.

Die Kreisverwaltung im Bodenseekreis hat auch zugesagt, die Fahrtrichtung Lindau auf Wegweisern zwischen Tettnang und Friedrichshafen durchzustreichen und damit für mehr Klarheit zu Sorgen.

Auch die Stadt Friedrichshafen hat auf Nachfrage mitgeteilt, nun zu prüfen, ob es weitere Möglichkeiten gibt, um die Lastwagen aus der Kitzenwiese zu halten. Die Anwohner werden ganz bestimmt genau hinsehen, ob das klappt.

Wer zahlt für Schäden?

Offen ist derzeit auch noch, wer Anwohnern etwaige Schäden bezahlt. Laut Landratsamt müssen Betroffene zum Beispiel bei einem beschädigten Zaun Anzeige gegen Unbekannt stellen. Die Polizei ermittelt dann gegen die Verursacher auch wegen Fahrerflucht. Doch ob dabei etwas herauskommt, ist fraglich.