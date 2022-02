SC Schnetzenhausen - Jonas Kopp sichert sich Podestplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende, 5. bis 6. Februar, fand am Hündle in Oberstaufen die Baden-Württembergische Schülermeisterschaft der Jahrgänge 2009-2006 statt. Bei diesen Rennen messen sich die besten alpinen Rennläufer aus Baden-Württemberg in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom. Hier war Jonas Kopp vom SC Schnetzenhausen in einem Teilnehmerfeld von 70 Jungen am Start. Beim Riesenslalom fuhr Jonas einen grandiosen ersten Lauf und konnte im zweiten Durchgang an seine sehr gute Leistung anknüpfen und sich so den dritten Platz in seiner Altersklasse U14 sichern. Beim Slalom hatte Jonas mit den sehr eisigen Bedingungen am Rennhang zu kämpfen. Trotz seiner leichten, den Bedingungen geschuldeten Unsicherheiten, gelangen ihm zwei gute Läufe, die ihm einen 6. Platz bescherten. Aufgrund seiner guten Ergebnisse und hohen Trainingsbereitschaft, vor allem während der letzten, von Corona geprägten Saison wurde Jonas in den Landeskader alpin der Skiverbände Baden-Württemberg aufgenommen.