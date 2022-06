SC Markdorf richtet wieder internationales U13-Jugendturnier aus

Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltet der SC Markdorf am Samstag von 11 bis etwa 17 Uhr wieder sein internationales U13-Jugendturnier.

In der Gruppe A spielen der VfB Friedrichshafen, die SpVgg F.A.L., der TSV Neu-Ulm, der FV Illertissen, der FC Überlingen sowie der VfR Stockach um den Einzug in die Finalrunde. In der Gruppe B sind der SC Pfullendorf, der 1. FC Sonthofen, die AKA Vorarlberg, Gastgeber SC Markdorf, der SC Konstanz-Wollmatingen und ein weiteres Team zu finden. Die Spieldauer auf dem Sportplatz in Markdorf beträgt 15 Minuten pro Spiel.